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Türkiye'nin konuştuğu 'gizli çekim' skandalında yeni gelişme: Görüntülerin satışıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

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#Bakırköy#Epilasyon#Gizli Kamera
Türkiyenin konuştuğu gizli çekim skandalında yeni gelişme: Görüntülerin satışıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 12:14

İstanbul Bakırköy'de hizmet veren bir epilasyon merkezinde kadınların gizli kamera ile görüntülerinin kaydedildiği ve bu görüntülerin para karşılığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin konuştuğu bu skandalda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı. Görüntülerin satışıyla ilişkili olduğu düşünülen 1 şüpheli ile, görüntülerin yayınlandığı sanal medya platformunun sahibi de gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos Cuma günü emniyete başvuran 4 kadının şikayeti üzerine çalışma başlattı. Kadınlar, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde bulunan bir güzellik merkezinde soyunma ve işlem alanlarına gizli kamera yerleştirildiğini, kendilerinden habersiz çekilen mahrem görüntülerin dijital platformlar üzerinden ücret karşılığında satıldığını söyledi. Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 14 bin video kaydının yayımlandığı belirlendi.

Türkiyenin konuştuğu gizli çekim skandalında yeni gelişme: Görüntülerin satışıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

7 GİZLİ KAMERA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine sözkonusu güzellik merkezine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda aktif halde çalışan 1 gizli kamera düzeneği, daha önce söküldüğü tespit edilen 6 kamera cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iş yeri yetkilisi F.Ö. adlı kadını güzellik merkezinde, kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulumunu yaptığı belirlenen E.S.C.’yi ise Kağıthane’de gözaltına aldı.

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Türkiyenin konuştuğu gizli çekim skandalında yeni gelişme: Görüntülerin satışıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı


GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTEN SATAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Çalışmaların devamında, gizli kamerayla elde edilen mahrem görüntülerin dijital platformlarda yayılması ve satılmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen A.Ç. (30) de 29 Ağustos Cumartesi günü Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyallere el konuldu.

Türkiyenin konuştuğu gizli çekim skandalında yeni gelişme: Görüntülerin satışıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş yeri yetkilisi F.Ö. ve kamera sistemini kuran E.S.C., 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 29 Ağustos Cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerin satışıyla ilişkili olduğu tespit edilen A.Ç. isimli şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Türkiyenin konuştuğu gizli çekim skandalında yeni gelişme: Görüntülerin satışıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

SANAL MEDYA PLATFORMU SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Diğer yandan güzellik merkezinde gizli çekilen görüntülerin yayınlandığı sanal medya platformu sahibi de gözaltına alındı.

Türkiyenin konuştuğu gizli çekim skandalında yeni gelişme: Görüntülerin satışıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

 

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#Bakırköy#Epilasyon#Gizli Kamera

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