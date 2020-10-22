Türkiye'nin konuştuğu cinayette son dakika gelişmesi: O kick boksçuya müebbet

Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Berke Şahin (21), 8 Eylül 2019’da kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir barda doğum gününü kutladı. 03.00 sıralarında eğlence mekânından çıkan Berke Şahin, kaldırımda duran 2 kişiyi, kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle dövdü. İki kişi kaçarken, Berke Şahin de, bir arkadaşının motosikletiyle kaçanları takip etti. Yolda kıstırdığı Ömer Özdemir’i bir kez daha dövüp bıçaklayarak öldürdü. Kavga sırasında elinden yaralanan Berke Şahin, Tevfik Karakaya ve Okan Canyurt da gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berke Şahin ve arkadaşı Tevfik Karakaya tutuklanırken, Okan Canyurt ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘YÜREĞİM YANIYOR’

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında söz alan baba Hüseyin Özdemir, “Orada benim evladım değil, sizin evladınız da olabilirdi. Benim yüreğim hâlâ yanıyor. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Berke Şahin, “Çok pişmanım, üzgünüm. Psikolojim alt üst oldu. Son karar sizindir. Affınıza sığınıyorum” derken, sanık Tevfik Karakaya ise, “Evimin önünde gelişen ve istemeden karıştığım olaydan dolayı üzgünüm. Benim amacım bu olaya engel olmaktı” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’yı, Ömer Özdemir’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada indirim yapmadı. Şahin’i motosikletine alarak olay yerine götüren tutuksuz sanık Okan Canyurt’a ise, ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.