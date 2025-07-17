Türkiye'nin konuştuğu cinayette aile avukatı tehdit altında! Rezan Epözdemir kameralar önünde anlattı: Aileme bir şey olursa bunun sorumlusu kim olacak?

Haberin Devamı

Kadıköy’de İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi’nin öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı dava 2 Ekim tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma öncesinde Anadolu Adliyesi’nin önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "1 Mayıs tarihinde ortaya çıkan yeni kamera kayıt ve görüntüleriyle birlikte biz başsavcılık makamına şikayetçi olmuştuk. 7 Mayıs tarihinde failler gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayın faillinin 14 yaşındaki A.Ö ve 17 yaşındaki M.A.D. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin dijital verilerine, bilgisayarlarına el konuldu. Bunlar üzerinde inceleme yapılmasını talep etti" dedi.

Haberin Devamı

"SANIK SAYISI 4’E YÜKSELECEK"

"Kamera kayıtlarında Ahmet Minguzzi'nin arkadaşlarıyla olay yerine gitmesi, parka gitmesine dair hiçbir görüntü yok" diyen Epözemir, "TÜBİTAK yalnızca 4 saniyeyi kurtarabilmiş. Gelen yazı cevabında 30 günlük süre geçtiği için görüntülerin silindiği söyleniyordu. Bu adli tıp raporu, dijital verilere ilişkin rapor ve pazar yerindeki bilirkişi incelemesi raporu geldikten sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2 fail hakkında ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçuna yardım etmeden kamu davası açıldı. Bu iddianame birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkeme birleştirme kararı verecek ve bu dosyada yargılanan sanık sayısı 4’e yükselecek" ifadelerini kullandı. Reddi hakim talepleri doğrultusunda mahkeme başkanının dosyadan çekildiğini belirten Epözdemir, "Bugün duruşmada 7 tanık dinlenecek. 7 tanıktan bir tanesi mahkemeye mazeret vererek iştirak edemeyeceğini söyledi. Bu tanıklar bıçağın atıldığı yerin tezgah sahibi, bıçağın alındığı yerin tezgah sahibi" dedi.

"KORKMUYORUZ, SONUNA KARAR HUKUKİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Avukat Rezan Epözdemir, "Aile bize talepte bulunduktan sonra biz hak arama özgürlüğü kullanmak bakımından mağdur ailenin yanında olduk. Hukuk devletinin gereği olarak bu sürecin takipçisi olduk. Peki ne oldu? Önce aileye karşı tehditler, sonra mezara saldırı. Aile tehdit edildi. Bununla yetinilmedi bana, eşime tehditler yapıldı. Aileye yapılan tehditler ve mezar saldırısı bakımından iddianameler tanzim edildi. Bize yapılan tehditler bakımından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında örgüt dosyası var. Birleştirme söz konusu oldu. Bir örgütlü yapı var mı diye. Ne yazık ki bunlar bakımından üzülerek söylüyoruz ki herhangi bir hukuki süreç işlenmedi. Herhangi bir fail yakalanmadı. Biz burada bir adalet mücadelesi veriyoruz. Hak arama mücadelesi veriyoruz. Mesaj veriliyor. Korkmadık, korkmuyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"AİLEME BİR ŞEY OLURSA BUNUN SORUMLUSU KİM OLACAK?"

"Bana, eşime, üç çocuğuma bir şey olursa bunun sorumlusu kim olacak? Bunun hesabını kim verecek? Bunu çok merak ediyorum" diyen Epözdemir, "Bütün yetkili makamlara, valiliklere, emniyete, yargıya kadar en üst düzeye bilgi verdik. Biz bir an önce bu konuyla ilgili faillerin tespit edilmesini istiyoruz." dedi.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUZ"

Kendisine gönderilen tehdit mesajlarını okuyan avukat Epözdemir, "Ölümle tehdit ediliyoruz. Eşim ölümle tehdit ediliyor. Aile huzurumuz bozuluyor. Faillerden biri tespit ediliyor. Başsavcılık gerekeni yapıp sevk ediyor tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği her ne hikmetse serbest bırakıyor. Çünkü avukatın değeri, önemi yok Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de hak arama mücadelesi veren avukatın güvencesi yok. Bunlar bizi korkutamaz. Biz sonuna kadar bu canilerin, bu faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bu caniler emsal mahiyette cezalandırılacaklar. Adalet tecelli edecek. Maddi gerçek ortaya çıkacak. Kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.