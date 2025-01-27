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Türkiye'nin konuştuğu aile ilk kez konuştu: Merak etmiştik

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#Facia#Neler Oluyor Hayatta#Kanal D
Türkiyenin konuştuğu aile ilk kez konuştu: Merak etmiştik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 13:31

Türkiye’nin yüreğini yakan facianın ardından Erkan Atasoy, İstanbul’dan Ankara’ya giderken yolunu değiştirip eşi ve küçük çocuğuyla Bolu Kartalkaya’daki 78 kişinin mezarı olan Grand Kartal Otel’in önüne gitti. Burada fotoğraf çektirdikleri o anlarla gündeme bomba gibi düşen aile, sosyal medyada adeta linç edildi. Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanan Erkan Atasoy, facia hatırası çektirdikleri iddialarına canlı yayında ilk kez yanıt verdi.

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“Olan biteni görmeye çalıştık, merak etmiştik. O yüzden gittik, bizim hatıra fotoğrafı çektirmek gibi bir amacımız yoktu” diyen Atasoy, sosyal medyada kendilerine gelen acımasız tepkilere çok üzüldüklerini söyledi ve ekledi; “78 kişinin acısını kullandığımızı söylediler, ama böyle bir şey kesinlikle yok”.

“BİZİ KULLANDILAR!”

Otelin önüne gittiklerinde basın mensuplarının kendilerine mikrofon uzattığını, konuştukları sırada da fotoğraf çekimi yaptıklarını söyleyen Erkan Atasoy, “Neden tepki göstermediniz?” sorusuna “o anda bunu düşünemedik, bizi kullandılar” dedi.

Ne kendisinin ne de eşinin çok fazla sosyal medya kullandığının altını çizen Atasoy, eşinin zaten hastalıkla mücadele ettiğini ve yapılan acımasız yorumların onu çok yıprattığını da sözlerine ekledi.

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#Facia#Neler Oluyor Hayatta#Kanal D

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