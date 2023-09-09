Türkiye'nin konuştuğu ABD'li bilim insanı nasıl kurtarılacak? Vali tahliye planını açıkladı

Haberin Devamı

Morca Mağarası'nda 5 gün önce mide kanaması geçirdiği için yardım talebinde bulunan ABD’li bilim insanı Mark Dickey için çalışmalar sürüyor. Bulgaristan, Hırvatistan, İtalya, Macaristan ve Polonya'dan kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türkiye'den AFAD, UMKE, jandarma ve acil sağlık görevlilerinden oluşan 192 kişilik, ekip organizasyonda görev alıyor. AFAD koordinasyondaki ekipler; arama, kurtarma, tedavi hizmetleri ve lojistik konularında çalışmalarını sürdürüyor. ABD’li bilim insanının çıkarılması için iki plan üzerinde duruluyor. Bunlardan biri; Mark Dickey’in sağlığına kavuşarak kendi imkanı ile çıkması, diğeri ise mağara içerisinde stratejik noktalara her biri 7 kişiden oluşan ekiplerin yardımı ile çıkarılması. Bunun için mağara içerisinde hem halat döşeme, hem de dar noktaların genişletmesi çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

‘TAHLİYE İŞLEMİ BİRAZ ZAMAN ALACAK’



Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, mağara girişine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, mağara girişinde yaptığı açıklamada, “3 Eylül tarihi itibariyle burada bir mağaracılık faaliyeti gerçekleştirmek üzere 15 kişilik Türk ve yabancı kişilerden oluşan bir ekip gelmişti. Mark Dickey’in mağarada rahatsızlandığını öğrenir öğrenmez İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Mersin Valiliğimiz koordinasyonunda hemen arama- kurtarma çalışmalarıyla ilgili çalışmalara başladık. Hem mağara dışında bir kamp kuruldu hem de mağara içinde rahatsızlanan Amerikan vatandaşının bulunduğu noktada bir kamp kuruldu ve sağlık ekipleri ve doktorlar intikal ettirildi. Yapılan müdahalelerde durumunun giderek daha iyiye gittiği ve dün itibariyle de stabil hale geldiği, gün geçtikçe iyileştiği yönünde içerideki ekiplerden bilgi aldık. 8 Ülkeden toplam 190 olmakla birlikte 153’ü arama- kurtarma konusunda uzman kişiler. Tahliye için gerekli sistemlerimizi kurduk. Aşamalı olarak tahliye işlemini yapacağız. Tahliye işlemi zaman alacak. Çünkü Morca Mağarası dünyanın en derin mağaralarından birisi olarak kabul ediliyor. 1000 metrenin üstünde bir derinliğe sahip. Dolayısıyla ara istasyonlar oluşturulacak ve oralarda kamplar oluşturuldu. Şu anda 3 ana kamp, 7 aşamada bize verilen bilgilere göre bu tahliye sürecinde gerçekleştirilecek. Bugün itibariyle, son genel uzman arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, tahliye sürecinde artık başlayabileceği bilgisi bizimle paylaşıldı. Ayrıca mağarada önceki yıllarda da yapılan çalışmalarda, mağaranın kendi özelliklerini, bacalarının, denizlerin keşfi ve birtakım bakteriyel biyolojik keşif çalışmaları yapılıyor. İnşallah kazasız belasız bu süreç tamamlanacak" dedi.