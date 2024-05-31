Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Pendik'teki vahşette yeni detaylar! Sırtına 'M' harfi çizmiş

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Pendik’te 79 yaşındaki Nihat Salih’in 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Bilal D. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin evinde bulunan bir balta üzerinde yapılan incelemede Nihat Salih’in DNA’sı bulundu. Şüphelinin Nihat Salih'i önce boğduğu daha sonra baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı tespit edildi. Öte yandan cinayet sonrası şüphelinin cesedin bulunduğu çuvalı taşıdığı kovayı çöpe attığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

İstanbul, Pendik'te yaşanın vahşi cinayet önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde ceset parçaları görerek polise ihbar etmesiyle ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı anlaşılan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait olduğu belirlenmişti. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili ortaya çıkan bir video görüntüsüyle soruşturmanın yönü değişmişti. Görüntülerde elindeki beyaz bir kovayı, cesedin baş kısmının bulunduğu çöp konteynerine boşalttığı görülen Bilal D. polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınmıştı. Poliste suçlamaları kabul etmeyerek “Ben sadece yolda bulduğum çöpü döktüm" diyen şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

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Haberi alarak olay yerine gelen Nihat Salih’in kızı gözyaşlarına boğulmuştu...

TUTUKLANDI

Anadolu Adalet sarayında çıkarıldığı mahkemede aynı ifadesini tekrar eden şüpheli Bilal D. kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALTA ÜZERİNDE ÖLEN KİŞİNİN DNA'SI BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Bilal D.’nin evinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen Balta üzerinde yapılan DNA incelemesi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede şüphelinin evinde bulunan balta üzerinde öldürülen Nihat Salih’e ait DNA örnekleri bulundu. Bu şüphelinin cinayeti işlediğini gösteren en önemli delil olarak kayıtlara geçti. Polis soruşturmasına göre şüphelinin önce Nihat Salih’i boğduğu ardından Baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı belirtildi. Öte yandan cinayet sonrası şüphelinin cesedin bulunduğu çuvalı taşıdığı kovayı çöpe attığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)

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SIRTINA 'M' HARFİ ÇİZMİŞ

Cinayet zanlısı Bilal D.'nin Nihat Salih’in sırtına bıçakla eşi Meryem’in baş harfini çizdiği öğrenildi.

CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun vahşetle ilgili şu detayları paylaştı:

Görülmemiş bir cinayetten bahsediyoruz. Balta ile parçalamış. Cesedi parçalamadan önce ‘M’ harfi kazımış. Kendi eşinin baş harfini kazımış, Meryem adı olduğunu öğrendik. Boğuyor, parçalıyor ve cesedi çuvallarla çöp konteynerine bırakıyor. Kalan parçaları da beyaz kova ile atıyor. 3 numaradaki delil paspas. Paspasta Nihat Salih’in DNA izleri bulunuyor.

