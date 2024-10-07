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Sıla bebekten acı haber! Şiddet ve istismara uğramıştı: Hastanede hayatını kaybetti

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#Sıla Bebek#Tekirdağ#İstismar
Sıla bebekten acı haber Şiddet ve istismara uğramıştı: Hastanede hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 13:03

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olay tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin şiddet gördüğü ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmış, anne ve diğer şüpheliler gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. İnfial yaratan olayda acı haber geldi... Sıla bebek, 30 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. S.Y., vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y. yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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Sıla bebekten acı haber Şiddet ve istismara uğramıştı: Hastanede hayatını kaybetti

ABLASI KORUMA ALTINDA

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları A.Y., koruma altına alındı.

Sıla bebekten acı haber Şiddet ve istismara uğramıştı: Hastanede hayatını kaybetti

5 TUTUKLAMA

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

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Sıla bebekten acı haber Şiddet ve istismara uğramıştı: Hastanede hayatını kaybetti

1 AY SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören S.Y. bugün 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı: Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 30 gündür Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır." ifadelerine yer verildi.

Sıla bebekten acı haber Şiddet ve istismara uğramıştı: Hastanede hayatını kaybetti

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#Sıla Bebek#Tekirdağ#İstismar

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