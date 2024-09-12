Türkiye'nin kanını donduran Narin cinayetinde itirafçıdan yeni ifadeler

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

İTİRAFÇIDAN YENİ İFADE

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesini şu şekilde aktardı:

Nevzat Bahtiyar olay gününü anlattı. Öğleyin eve gitmiştim, su kesikti muhtarı aradım. 10 dakika sonra bahçeye çıktım. Annemin evindeki su akıyordu ağaçları suluyordum.

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Narin’in evinin bahçesinden muhtar bana seslendi. ‘Hazırlan seninle acil işim var. Beni bekle.' dedi. Arabası ile geldi. Ağacın altında kimsenin görmediği bir nokta vardı. Narin'in koltuktaki cenazesini aldı ve benim araba battaniyeden çıkartıp koyduk. Daha sonrası aracı evimin önüne götürdüm. Narin’in cesedini bir çuvala koydum. Eğertutmaz deresine götürdüm. Narin bir ahırda bir şey gördüğü için mi olay gerçekleştiği iddiası vardı. Narin'in ailesine ait olan bir ahır. İnşaat yanına çukur kazdık.

Arif Güran’ın evinin bulunduğu ahırda bir çukur kazılmak istenmiş ancak vazgeçildiği değerlendiriliyor. Bir çukur eşelenmeye çalışılmış ama vaz geçilmiş. Muhtemelen Narin'in cenazesi oraya gömülmek istendi ama vazgeçildi iddiası var.

Hep çelişen yerler vardı bu ifadesinde süreci ilerletmiş. Kritik bilgi şu: Olay yerine bir adım daha yaklaşıldı. Salim Güran, Narin’in evlerinin bahçeden bana seslendi diyor. Orada da bir ahır var. Sabit köşede ufak bir kazı yapılmış ancak vaz geçilmiş. Kaynaklar Narin’in ahırda bir şey görmüş olabileceğinden bahsediyordu.

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'GAYRİAHLAKİ İLİŞKİLER VARDI'

Son panikle sesleniş noktası Arif Güran’ın evinin bahçesi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Salim Güran’ın aile üyesi iki kişi ile gayriahlaki ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Biz şu an o ilişkileri vermeyelim.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.