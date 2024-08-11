Türkiye'nin kanını donduran cinayet... 'Başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesin'

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Serpil Gül'ün ağabeyi Cihan Yılmaz, cenaze namazı öncesi konuştu. Yılmaz "Benim devlet büyüklerinden ricam, başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesinler " dedi. Yılmaz " 3 yıldır ayrılar. Kadını kandırıyor. 'Gel çocuk sünnet olacak sünnete gel' diyor. Ayrılmış barışmışsın bitmiş. Tasarlayarak planlı. Videoda göründüğü gibi vuruyor kafasına sıkıyor 3 el. 2 kişi arkada takip ediyor 1 kişi de önde. Bu olay planlı." diye konuştu.

"TASARLAYARAK, PLANLI"

Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Gül tarafından sokak ortasında silahla öldürülen Serpil Gül son yolculuğuna uğurlanıyor. Sultanbeyli'deki Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi konuşan ağabey Cihan Yılmaz, " Yıl olmuş 2024. İstanbul'un en önemli yerlerinden Arnavutköy'de bir kadın vahşice katlediliyor. Bildiğim kadarıyla 5 yıl 4 yıllık bir cezayla bu adam kurutulmayı planlıyor. Benim devlet büyüklerinden ricam, devletimden ricam bu olayın üzerine gidilsin. Başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesinler. 3 yıldır ayrılar. Kadını kandırıyor. 'Gel çocuk sünnet olacak sünnete gel' diyor. Ayrılmış barışmışsın bitmiş. Tasarlayarak planlı. Videoda göründüğü gibi vuruyor kafasına sıkıyor 3 el. 2 kişi arkada takip ediyor 1 kişi de önde.. Bu olay planlı.Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum bu olayın üzerine gidilsin.Devlet büyüklerimden ricam bu. Acımız büyük devletimiz güçlü bir devlet inşallah bunun hakkından gelir " dedi.

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“ELİNDE SİLAH VARDI, KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORDU”

Olay yerinde yaşayan mahalle sakini Feyzullah Katmerlikaya, Birinin yere düştüğünü zannettiklerini belirterek, “Ambulans geldi ama sokağa sokmadılar. Bizde olayın vahameti ile ne olduğunu anlamak için geri döndük. Elinde silah vardı, kimseyi yaklaştırmıyordu. Polisler geldi, insanlar geldi, ambulansta geldi ama kimseyi yaklaştırmadığı için yanına gelemediler. Adam kendi teslim oldu. O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı. Mahalleli olarak ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Çok üzüldük” dedi.

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“NAMLUYU BİR DAHA ÇEKİP, KAFASINA SIKTI”

Balkonda olduğunu belirten Orhan Güngör ise, “Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı. Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı, olan bir insana, iki tane çocuğa oldu. Allah insanlara akıl fikir versin” şeklinde konuştu.