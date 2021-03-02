TÃ¼rkiyeâ€™nin kanayan yarasÄ± kadÄ±na ÅŸiddet olaylarÄ± bitmek bilmiyor: Sevgiliye kurÅŸun, eski eÅŸe bÄ±Ã§ak

BURSA Osmangaziâ€™de birlikte yaÅŸayan SongÃ¼l Ãœ. (33) ile Åženol Y. arasÄ±nda, dÃ¼n 03.30 sÄ±ralarÄ±nda, kÄ±skanÃ§lÄ±k nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan tartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼rken, Åženol Åž. sevgilisi SongÃ¼l Ãœ.â€™yÃ¼ dÃ¶vmeye baÅŸladÄ±. Åžiddet gÃ¶ren kadÄ±n bunun Ã¼zerine evi terk etmek istediÂ ancak Åženol Åž., pompalÄ± tÃ¼fekle SongÃ¼l Ãœ.â€™ye doÄŸru 2 el ateÅŸ etti. PompalÄ± tÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malar SongÃ¼l Ãœ.'nÃ¼nÂ bacaklarÄ±na isabet etti. AcÄ± iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lan SongÃ¼l Ãœ. yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken,Â Åženol T. ise olay yerinden kaÃ§tÄ±.

KOMÅžULARI Ä°MDADINA YETÄ°ÅžTÄ°

Silah sesi ve ardÄ±ndanÂ genÃ§ kadÄ±nÄ±n yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan komÅŸularÄ±,Â kadÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸarken saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine de haber verildi.Â Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. AÄŸÄ±r yaralanan kadÄ±n, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan SongÃ¼l Ãœ.â€™nÃ¼n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis, kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (Ä°smail HakkÄ± SEYMEN / DHA)

ESKÄ° EÅžE BIÃ‡AK

ANKARA Sincanâ€™da oturan Necati Ã–zdemir, Ã¶nceki gÃ¼n 3 yÄ±l Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± 3 Ã§ocuÄŸunun annesi GÃ¼lizar Ã–. ile konuÅŸmak istedi. Ã–zdemir, eski eÅŸinin evinin bulunduÄŸu sokakta beklemeye baÅŸladÄ±. O sÄ±rada markete gitmek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan GÃ¼lizar Ã–. ile konuÅŸmak istedi. Necati Ã–zdemir, GÃ¼lizar Ã–. konuÅŸmak istemeyince Ã¶nce tokat attÄ±, sonra 12 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±. GÃ¼lizar Ã–. hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Olay yerinde polis ekibinin gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Necati Ã–zdemir ise eski eÅŸinin Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶stermediÄŸi, kendisiyle konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini iddia etti. Ã–zdemir, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â(Fatih POYRAZ/Ferhat EKÄ°NCÄ° / DHA)