Türkiye’nin kalbindeler

Haberin Devamı

Türkiye’yi yasa boğan ve önceki gün Koca Yusuf uçağı (A400M) ile Ankara’ya getirilen 20 şehit için dün Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulan törende, Kuran’ı Kerim tilaveti yapıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti. Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Musa Heybet ve 4’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.





Haberin Devamı

Haberin Devamı

3 SİLAH ARKADAŞI YAN YANA

Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndaki törenin ardından şehitler memleketlerine gönderildi. Şehit askerlerden 19’u gözyaşları içinde toprağa verildi. Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için de Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar Yaşar Güler, Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, İbrahim Yumaklı, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İnce ve Dolapci Cebeci Şehitliği’nde, Kandemir ise Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in eşi Defne Kandemir, cenazede eşinin künyesini taktı.





MHP Lideri Bahçeli ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ankara’daki cenaze töreninde saf tuttu.

BAŞKENTTE ACI VEDA

Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci, dün Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. TBMM Başkanı, bazı liderler, bakanlar ve komutanların da katıldığı törende şehit aileleri gözyaşlarına boğuldu.





Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanlarıyla şehitler Kandemir ve Dolapci’nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Haberin Devamı

ŞEHİT YARBAY BUGÜN UĞURLANACAK



Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz bugün İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Korkmaz’ın cenaze namazı İstanbul’da Büyükçekmece Küba Camisi’nde kılınacak.





Törende şehit yakınlarının feryatları yürek yaktı. Bazı askerler de gözyaşlarını tutamadı.

Haberin Devamı

Poyraz Aykut bir an olsun babasının tabundan ayrılmadı.





Esra Mercan, 1 yıl önce dünyaevine girdiği eşine böyle veda etti.