Türkiye’nin kalbindeler

Güncelleme Tarihi:
Türkiye’yi yasa boğan ve önceki gün Koca Yusuf uçağı (A400M) ile Ankara’ya getirilen 20 şehit için dün Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulan törende, Kuran’ı Kerim tilaveti yapıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti. Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Musa Heybet ve 4’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.
3 SİLAH ARKADAŞI YAN YANA
Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndaki törenin ardından şehitler memleketlerine gönderildi. Şehit askerlerden 19’u gözyaşları içinde toprağa verildi. Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için de Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in eşi Defne Kandemir, cenazede eşinin künyesini taktı.
BAŞKENTTE ACI VEDA
Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci, dün Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. TBMM Başkanı, bazı liderler, bakanlar ve komutanların da katıldığı törende şehit aileleri gözyaşlarına boğuldu.
ŞEHİT YARBAY BUGÜN UĞURLANACAK
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz bugün İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Korkmaz’ın cenaze namazı İstanbul’da Büyükçekmece Küba Camisi’nde kılınacak.