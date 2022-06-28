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Türkiye’nin İsviçre’yi AİHM’de mahkûm ettirdiği davada Amal Clooney diplomat Elif’e nasıl yenildi

#Amal Clooney#Elif Ülgen#Aihm
Türkiye’nin İsviçre’yi AİHM’de mahkûm ettirdiği davada Amal Clooney diplomat Elif’e nasıl yenildi

Emekli büyükelçi Tunç Üğdül, 40 yıllık hatıralarını ‘Diplomasi Cephesi’ adlı kitabında kaleme aldı. Kitabın en dikkat çekeni ise Türkiye’nin İsviçre’yi AİHM’de mahkûm ettirdiği davanın bilinmeyenleri oldu: “İsviçre, şöhretinden de faydalanmak için George Clooney’nin eşi avukat Amal Clooney ile anlaşmıştı. Bu tarafta ise Elif Ülgen’in öncülüğünde hukukçularımız vardı. Ekibimizi yenemediler. Üstüne üstlük Elif Ülgen’in güzelliği de Amal Clooney’yi geride bıraktı.”

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Emekli Büyükelçi Tunç Üğdül, 1980’de girdiği Dışişleri Bakanlığı’ndan 2020 yılında emekli oldu. Meslek memuru olarak başladığı kariyerini ‘büyükelçi’ unvanıyla tamamladı. Bakanlığın en kritik birimlerinde görev aldı. Eşi Aslıgül Üğdül de büyükelçi olan Tunç Üğdül, ‘Diplomasi Cephesi/Hariciyeci bir Çiftin 40 Yılı’ adlı kitabı yazdı. Üğdül, Remzi Kitabevi’nden çıkan, 40 yıllık hariciye kariyerinden süzülen hatıralarını kaleme aldığı kitabında Türkiye’nin İsviçre’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) mahkûm ettirdiği davanın ayrıntılarını da anlattı.

Türkiye’nin İsviçre’yi AİHM’de mahkûm ettirdiği davada Amal Clooney diplomat Elif’e nasıl yenildi


ŞÖHRETİNE KAPILDILAR

Doğu Perinçek, İsviçre’de 2005’te yaptığı bir açıklamada Ermenilerin ‘soykırım’ iddialarını reddetmiş, bu yüzden İsviçre tarafından hakkında dava açılmış ve 2007’de mahkûm edilmişti. Perinçek bu karar üzerine İsviçre’yi AİHM’ye şikâyet etti. 2013’te İsviçre mahkûm edildi. Mahkûmiyet 2015’te kesinleşti. Türk Dışişleri Bakanlığı, bu süreçte İsviçre’ye karşı ciddi bir çalışma yürüttü. Bu çalışmanın başında da dönemin Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Tunç Üğdül vardı. Üğdül’e göre İsviçre şöhretinden de faydalanmak için ünlü aktör George Clooney’nin eşi avukat Amal Clooney ile anlaşmıştı. Bu tarafta ise Türk Dışişleri Bakanlığı’nın hukukçuları vardı.

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ELİF’İN GÜZELLİĞİ DE SOLLADI

Büyükelçi Üğdül kitabında Türkiye’nin kazandığı davayla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Genel Müdür Yardımcımız Elif Ülgen’in öncülüğünde nitelikli hukukçularımız Yılmaz ve Ebru Demircan, İsviçre’nin mahkûm edilmesine giden süreçte son derece önemli roller üstlendiler. Amerikalı ünlü aktör George Clooney’nin kendisi de uluslararası şöhrete sahip Lübnan kökenli avukat eşi Amal Clooney de davada Ermenistan adına müdahil olmuştu. Bu büyük ilgi uyandırmışsa da sonuçta ne İsviçre’ye ne de Ermenilere bir getirisi oldu. Bizim hukuk ve bakanlık ekibimizi yenemediler. Üstüne üstlük Genel Müdür Yardımcımız Elif Ülgen’in güzelliği Amal Clooney’yi bir de bu alanda çok geride bıraktı.”

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