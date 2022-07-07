Türkiye’nin insanlığına teşekkür ziyareti

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Beştepe’de yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan, mevkidaşı Mahmud ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Somali, 2011 yılında uluslararası toplumun tabiriyle çökme noktasına gelmişti. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali’yi ziyaret ederek, tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim. Dünyada malumunuz en büyük büyükelçilik binamız Somali’dedir, 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik. Somali’ye her alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. TİKA, Türk Kızılay ve AFAD başta olmak üzere birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor.

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Görüşmelerimizde bölgesel meseleleri ele alarak, Somali’nin güvenlik ve istikrarının tüm Afrika Boynuzu için taşıdığı öneme vurgu yaptık. Bugüne kadar 5 bin Somalili askerin eğitimini tamamladık, ayrıca bin özel harekât polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali’nin istikrar ve güvenliğine, terörle mücadelesine katkımızı sürdürme kararlılığımızı tekrarlıyorum. Somali, ülkemizin Afrika kıtasının ekonomik kalkınmasına, sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnektir.”

1 MİLYAR DOLAR YARDIM

ERDOĞAN, “Son 10 yılda Somali’ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı” diyerek şöyle devam etti: “Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali’nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye, bu dönemde de Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali’nin sesi olmaya devam edecektir. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı.”

TÜRKİYE GERÇEK DOST



SOMALİ Cumhurbaşkanı Mahmud da “Somali devleti ve halkı, Türkiye’yi ve Türk halkını ülkemizde kalkınma ve kalıcı istikrar sağlanması çabalarına destek veren gerçek bir dost olarak görmektedir. Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda Türkiye devletinin cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden göreve seçilmesinin ardından Ankara’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’u Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninde 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Mahmud’un tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamlamasının ardından iki lider, heyetlerini birbirine tanıştırdı. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)