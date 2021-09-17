Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli yerli hibrit e-kitap ve sesli kitap uygulaması Boodio, Kolay Kampüs’te!

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Kitap okuma alışkanlıkları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de şekil değiştiriyor.

Yapılan araştırmalara göre, 1970 yılı ve öncesinde doğanlar kitabı kağıttan okumayı seçerken, 1980 yılından sonra doğanlar daha çok elektronik ortamdan okumayı ve dinlemeyi tercih ediyor. Her ne kadar içeriğe ulaşma ortamı değişse de, iddia edildiği gibi kitap okumada bir düşüş söz konusu değil.

Genel olarak dünyada her yıl 500 bine yakın sesli kitap yayımlanmaya başladı. En çok dinlenilenler arasında kurgu dışı kitaplar bulunmakta. Romanlar ve çocuk kitapları ise bunu takip ediyor. Yayınlanan kitapların %80'i e-kitap dönüşümünü yayınlandığı tarihten 3 ay sonra gerçekleştiriyor. Basılı kitap olmadan e-kitap ve sesli kitap formatında yayımlanmış eserler toplam kitap pazarının henüz binde 5'ini oluşturuyor.

Boodio uygulamasında neler var?

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Herkesin istediği kitap içeriklerine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulan, Book ve Audio kelimelerinin birleşiminden doğan markasıyla Boodio, Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) iş birliği ile yepyeni bir dönem başlatıyor. Bundan böyle Kolaykampus.com dijital eğitim platformuna üye olarak, Boodio uygulamasını indiren kullanıcılar, kitapları ister telefon ya da tablet ekranlarından okuyabilecek, isterlerse de anında sesli olarak dinleyebilecekler. Hatta evinin rahat ortamında okurken dışarı çıkmak zorunda kalanlar için “kaldığın bölümden dinle” kolaylığı da Boodio uygulaması içine eklendi.

Tamamen Türk mühendislerinin bilgi birikimleriyle ortaya çıkan Boodio uygulaması içinde kitaplar istenirse o anda internetten çevrim içi okunuyor ya da dinlenebiliyor. Eğer interneti bulunmayan bir ortama gidilecekse arzu edilen kitaplar telefon indirilerek istendiği zaman internet kotası harcanmadan da okunup dinlenebiliyor.

Uygulamanın içinde göz yorgunluğunu engellemek için 3 farklı okuma modu bulunurken, beğenilen bölümlerin yanlarına not alabilme, beğenilen bölümleri sosyal medya ortamında paylaşma, yazar ve yayıneviyle ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilme gibi okuma deneyimini üst düzeye çıkarma imkanları sunuluyor.

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20 yılı aşkın içerik yaratma deneyimini Türkiye’ye binlerce kitap kazandırarak geliştiren Boodio App’in yaratıcısı Mehmet Arslantunalı, kültür hayatımıza getirmeyi planladığı yeni soluk için şunları söyledi:

“Bir gazeteci olarak başladığım içerik yaratma maceram, Türkiye’nin en kısa zamanda en çok kitap çıkaran yayınevi ve eğitim yöneticiliği olma yoluna doğru evrildi. 20 yıla yaklaşan girişimciliğimin en olgun dönemi ve şimdiye kadar yaptığım tüm işlerin bileşkesini Boodio bünyesinde yaşıyorum. Yayıncılık, eğitim yöneticiliği ve dijital servis geliştirme sektöründeki tüm bilgi birikimim Boodio da toplandı. Henüz resmi duyurusunu dahi yapmadığımız uygulamamız şimdiden 100 bin indirilme barajını aştı. Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) iş birliği ile, sesli kitapların büyülü dünyasını çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Boodio ile sadece kitap okumak ve dinlemek değil aynı zamanda eğitici ve eğlendirici podcastlerden bilimsel makalelere kadar birçok içeriği erişilebilir hale getireceğimiz için çok mutluyum.”

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Kolay Kampüs Genel Müdürü Nilay Özmen Hevadpal, “Eğitimde işitsel öğrenmenin her yaş grubuna faydası tartışılamaz. Okuyarak öğrenme deneyimine Boodio ile işitsel öğrenmeyi de ekleyerek, Kolay Kampüs’te (www.kolaykampus.com) üyelerimize hızlı ve kolay eğitim alma imkânı sağlıyoruz. Bu anlamda Boodio kaynakları tüm eğitimciler ve hızlı öğrenmek isteyenler için çok değerli fırsat sunuyor. Hepimizin hayatında en değerli şey zaman, Boodio zamanımıza zaman katarak yaşamımızın değerini artırıyor” dedi.

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Kolay Kampüs’ten (www.kolaykampus.com) lansmana özel indirimli fiyatlar

Kolay Kampüs’e özel, yıllık 358 TL yerine 99 TL lansman fiyatlarından yararlanarak Boodio uygulamasındaki yabancı ve yerli klasik eserler, sadece platforma özel hazırlanmış içerikler, radyo tiyatrosu ve nostaljik esintiler taşıyan tefrika kitap modellerine kadar pek çok içeriğe erişmek için kolaykampus.com adresini ziyaret edebilirsiniz.