Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli operasyonu... Sanal torbacıları ‘avcı’ yakaladı

#Yapay Zeka Destekli Operasyon#Uyuşturucu Tacirleri#Siber Suçlarla Mücadele
Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli operasyonu... Sanal torbacıları ‘avcı’ yakaladı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde zehir tacirlerini 5 aydır teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, sokaklarda satış yapan torbacıların taktik değiştirip anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden satışlara başladığını tespit etti.

Şüphelilerin mesajlaşma uygulamalarında uçtan uca şifreli gruplar oluşturarak güvene dayalı kurye ağı sistemi oluşturduğu, uyuşturucu satıldığı belirlendi.

Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli operasyonu... Sanal torbacıları ‘avcı’ yakaladı

305 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu gruplara yalnızca ‘referans’ ve özel davet yoluyla üye eklendiği, şüphelilerin deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kullanıcı adlarını sık sık değiştirdikleri tespit edildi. Mesajlaşma uygulamaları üzerinden 7 gün 24 saat satış yapan torbacıları yakalamak için Türkiye’de ilk kez yapay zekâ destekli operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonlarda 305 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geliştirilen yerli ve milli ‘Avcı’ isimli yapay zekâ destekli mobil uygulama ile siber ortamda suç unsuru oluşturan gruplar ve içerikler tespit edildikten sonra torbacıların yakalandığı bildirildi.

#Yapay Zeka Destekli Operasyon#Uyuşturucu Tacirleri#Siber Suçlarla Mücadele

