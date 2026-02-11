Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli operasyonu... Sanal torbacıları ‘avcı’ yakaladı

Haberin Devamı

Şüphelilerin mesajlaşma uygulamalarında uçtan uca şifreli gruplar oluşturarak güvene dayalı kurye ağı sistemi oluşturduğu, uyuşturucu satıldığı belirlendi.

305 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu gruplara yalnızca ‘referans’ ve özel davet yoluyla üye eklendiği, şüphelilerin deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kullanıcı adlarını sık sık değiştirdikleri tespit edildi. Mesajlaşma uygulamaları üzerinden 7 gün 24 saat satış yapan torbacıları yakalamak için Türkiye’de ilk kez yapay zekâ destekli operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonlarda 305 şüpheli gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın Ele geçirilen CHP yolsuzlukla çürüdü küfürle kokuştu Haberi görüntüle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geliştirilen yerli ve milli ‘Avcı’ isimli yapay zekâ destekli mobil uygulama ile siber ortamda suç unsuru oluşturan gruplar ve içerikler tespit edildikten sonra torbacıların yakalandığı bildirildi.