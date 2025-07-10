Türkiye’nin ilk yapay zekâ bölümü Demirören MTAL’de

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14 Temmuz’da başlayacak tercih dönemi ise 24 Temmuz’da sona erecek. Bu kapsamda öğrencilere ve velilere önerilerde bulunan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sadullah Oğuz tercih dönemini bekleyen adaylara şunları söyledi:

‘HAYALLERİNİZDEKİ OKULU İLK 3 SIRAYA YAZIN’

“Öğrenciler bu süreçte yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bir yaşam ortamı seçiyor. Biz istiyoruz ki öğrenciler sabahları okula isteyerek gitsin, teneffüslerde rahat nefes alabilsin ve dersleri merakla dinleyebilsin. Bu nedenle, öğrenciler tercih döneminde seçecekleri okulların atmosferini, akademik kadrosunu, ulaşım olanaklarını ve sosyal imkânlarını göz önünde bulundurmalı. Demirören Medya ve Teknoloji MTAL de bu anlamda tatlı bir heyecan yaşıyor. Türkiye’de alanında ilk defa Yapay Zekâ Bölümü açılıyor. 2025–2026 eğitim öğretim döneminde, açıklanacak LGS puanlarıyla bu bölüme ilk öğrenci alımı gerçekleştirilecek. LGS puanıyla tercih yapacak adaylar sıralamada en fazla 10 okul tercih edebilecekleri için, ilk üç sıraya hayallerindeki ve özellikle gitmek istedikleri liseleri yazmalarını öneriyoruz. Orta sıralara ise puanlarının rahatlıkla yetebileceği okulları yazmaları faydalı olacak. Son sıralarda da açıkta kalmamak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak adına, mutlaka yerleşebilecekleri okullara yer vermeliler.”