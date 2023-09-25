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Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Togg'u inceledi... Bakan Kacır ile gülümseten diyalog

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Mehmet Fatih Kacır#Alper Gezeravcı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 16:47

Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Uzay Kaşifleri Derneği'nin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress'e katılmak üzere geldiği Bursa’da Togg’u deneyimledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, aracın direksiyonuna geçen Alper Gezeravcı’ya co-pilotluk yaptı. TOGG’un direksiyonuna ilk defa geçtiğini belirten Alper Gezeravcı’nın, “Togg’u ilk defa kullanıyorum. Çekilişine katıldım, kısmet olmadı.” ifadesi gülüşmelere neden oldu.

"TOGG NASİP OLMADI, UZAY NASİP OLACAK"

Bakan Kacır, bunun üzerine, “Astronotlara Togg kısmet olmadı ama uzaya gitmek nasip olacak.” ifadesini kullandı.

Türkiyenin ilk uzay yolcuları Toggu inceledi... Bakan Kacır ile gülümseten diyalog


UZAY YOLCULARINA TOGG’U ANLATTI

Araç hakkında uzay yolcularına bilgi veren Kacır, “Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever ile birlikteyiz. Bursa’da Uludağ’dayız, 34. Gezegen Kongresi’ni gerçekleştiriyoruz. İlk kez Türkiye’de gerçekleşmiş oluyor bu etkinlik, 70’i aşkın astronot ve kozmonot bu kongre vesilesiyle ülkemize gelmiş oldu. Alper ve Cihangir Bey de adım atacakları yeni aile ile tanışmış oldular.” diye konuştu.

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Türkiyenin ilk uzay yolcuları Toggu inceledi... Bakan Kacır ile gülümseten diyalog


TOGG ULUDAĞ YOLLARINDA

Milli Uzay Programı vizyonunun bütün projelerin peşi sıra gerçekleşmesine imkan sağladığını kaydeden Kacır, “Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz şu anda Uludağ yollarında Togg ile “60 yıllık rüyasının” gerçekleşmesiyle aslında bugünleri bize yaşatmış oldu. Adım adım nice güzel projeyi milletimize kazandıracağız. Alper Bey ve Cihangir Bey de bütün bu projelerin sonrasında ömürlerinin sonuna dek Türk gençlerine, çocuklarına ilham kaynağı olacaklar.” dedi.

Türkiyenin ilk uzay yolcuları Toggu inceledi... Bakan Kacır ile gülümseten diyalog


TEKNOFEST’İN DE GÖZDELERİ

TEKNOFEST Ankara’da Türkiye’nin ilk uzay yolcularının gördüğü yoğun ilgiye değinen Kacır, gençleri bilim ve teknoloji ile tanıştırmanın önemine vurgu yaptı.

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Türkiyenin ilk uzay yolcuları Toggu inceledi... Bakan Kacır ile gülümseten diyalog

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#Togg#Mehmet Fatih Kacır#Alper Gezeravcı

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