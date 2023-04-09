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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu CNN Türk görüntüledi... İşte Türkiye'nin amfibi hücum gemisi

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Gemisi#TCG Anadolu#Fulya Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 11:02

Büyük gün geldi... Bu pazartesi kamuoyunun uçak gemisi olarak bildiği, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor. Gemiye SİHA'lar, helikopterler iniş kalkış yapabilecek. O devasa gemiyi gezen CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, gemiye dair tüm ayrıntıları anlattı.

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TCG Anadolu'nun içini gezen CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk şunları anlattı:

Türkiye'nin ilk uçak gemisi Anadolu'dan sesleniyorum. Devasa bir yapının üzerindeyim. Bu geminin yüksekliği 58 metre, uzunluğu 231 metre. Yani 20 katlı bir apartman boyunda. Bu gemi dünyanın ilk SİHA gemisi ve askeri zırhlı araçları da taşıyacak. Gemi Tuzla Tersanesi'nde üretildi. Anadolu gemisinin en kritik, en stratejik noktalarını ilk kez CNN Türk olarak ekranlara getiriyoruz.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadoluyu CNN Türk görüntüledi... İşte Türkiyenin amfibi hücum gemisi

KIZILELMA DA İNİŞ KALKIŞ YAPACAK

Türk ordusunun gücüne güç katacak olan Anadolu gemisine katlanır kanatlı Bayraktar TB3 ve ilk insansız savaş uçağı Kızılelma da iniş kalkış yapabilecek.

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Gemiye aynı anda 6 helikopter iniş yapabiliyor. Gemide 20'den fazla hava aracı konuşlanabilecek.

Fulya Öztürk'ün Anadolu gemisi ziyaretinde mikrofon uzattığı Tersane Genel Müdürü Erkan Mete ise Anadolu'ya dair şunları aktardı:

Bu tip gemi üreten ülke sayısı yaklaşık 5-6 tane dünyada. Meşakkatli bir süreçti. Her anı keyifli bir süreçti. Kısa mesafede kalkış, dikey iniş yapabilen uçaklar bu platform için uygun. Ve tabii ki helikopterler ile SİHA'lar.

Pistin zemini özel bir kaplama. Hava araçlarının kaymasının önlenmesi için, çok özel bir işçilik gerektiren özel bir kaplama. Gemi, gece görerek veya aletli iniş ile iniş yapma imkanı sağlıyor.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadoluyu CNN Türk görüntüledi... İşte Türkiyenin amfibi hücum gemisi

9 BİN MİL YAKIT İKMALSİZ GİDİYOR

Gemi yakıt tanklarını doldurduktan sonra 16 mil suratle yaklaşık 9 bin mil hiç yakıt ikmali yapmadan gidebiliyor. Bu da yaklaşık 1 aya tekabül ediyor. Gemiye iniş yapan hava araçları için yakıt istasyonları da var. Bu istasyondan 2 tane var. Her istasyonda iki pompa var. Aynı anda 6 araca yakıt ikmali yapılabiliyor.

GEMİNİN HER BİR NOKTASINDA SAVUNMA SİSTEMİ MEVCUT

Öncelikle gemimizde 5 tane stabilize top var. Bunlardan sancakta 2 tane, iskelede 2 tane, 1 tane de fırlatma rampamızın altında var. Bunun dışında 2 tane falanks silahımız mevcut. Gemimiz 12 kattan oluşuyor. Fakat 3 tane ana güvertemiz var. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Gemisi#TCG Anadolu#Fulya Öztürk

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