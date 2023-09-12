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Türkiye’nin ilk medya lisesinde zil heyecanı

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#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Medya Lisesi#2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı
Türkiye’nin ilk medya lisesinde zil heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 07:00

DEMİRÖREN Medya Grubu bünyesinde yer alan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

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Yeni dönemin ilk ders zilini Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, öğrenci ve öğretmenlerle çaldı. Geçen yıl kaydolan öğrenciler okulun imkânlarını özlediklerini belirtirken, yeni kayıt olan öğrenciler ve aileleri ise ilk gün heyecanını yaşadı.Öğrenciler, veliler, akademik kadro ve Demirören Medya yöneticilerinin katıldığı törende konuşan Okul Müdürü Atila Ertoğan özetle şunları söyledi:

TEKNOLOJİ ÜSSÜ

“Eminim ki sizler ülkesine ve dünyaya güzel eser ve izler bırakacaksınız. Çağın gereksinimlerini bilerek geleceği anlamaya çalışan bir bakış açısıyla teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak sorgulayan, kültürler arası etkileşimi önemseyen, işbirliğine açık, eleştirel ve analitik düşünebilen dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi sizler bizim ikbal ışığımızsınız. Bunu bilerek Gazi’nin gösterdiği hedef için hep birlikte çalışacağız.”

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#Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Medya Lisesi#2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı

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