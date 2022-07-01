Türkiye’nin ilk medya lisesi öğrencilerini bekliyor

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Demirören Medya Center bünyesindeki Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk 30 öğrencisini kabul edecek. Lisede eğitim görme hakkı kazanan öğrenciler, mesleği Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında, sektörün duayenlerinden ve onlarla birlikte çalışarak öğrenecek. Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümle eğitim verilecek devlet lisesinde ayrıca öğrencilere yemek ve servis imkânı ücretsiz olarak sağlanacak.

BAKAN ÖZER: BAŞARI HİKÂYESİ

Okulun açılışında da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu açıklamayı yaptı: “Artık mesleki eğitimde yeni bir başarı hikâyesi ortaya çıkıyor. Demirören Medya ile ilgili atmış olduğumuz adım çok önemli. Medyanın tam içinde. İşletmelerde, fabrikalarda, mesleki eğitimle ilgili açılım yapıyorsak burada da medyanın tam içerisinde, öğrencilerin yabancı dil eğitimi aldıkları, medyada aktif olarak çalışan gazetecilerimizin, duayen isimlerin derse girdiği bir lise olacak. Medyaya ilgi duyan tüm başarılı öğrencilerimizi bu lisemize bekliyoruz.”

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YAŞAYARAK ÖĞRENECEKLER

Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı okulla ilgili şunları söyledi: "Demirören Medya içinde yer alan televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda öğrenciler akademik derslerini aldıktan sonra bizlerin desteği ile iyi bir şekilde yetişecek. Mesleğin duayenlerinden ders alacaklar. Yerinde bir eğitim olacak. Yaşayarak, görerek bir öğrenme olacak. Sınıfların 15 kişilik olması, sahada eğitimin yer alması, İngilizce olması, uluslararası akreditasyon, eminim ki geleceğin iletişimcileri için çok farklı kapılar açacak."

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BURS, YURT, YEMEK VE SERVİS VAR

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, okulun imkânlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Yenilenen eğitim müfredatımız, basılıdan dijitale, televizyondan podcast’e, sosyal medyadan YouTube’a zengin ve değişen, gelişen medya anlayışına uygun olarak planlandı. Okulumuz LGS ile öğrenci alan bir devlet lisesi. Demirören Medya başarılı öğrencilerimize ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkânı da sağlayacak. Aynı zamanda biz Türkiye’nin her yerinden öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Onlar için yurt olanağı da mevcut. Bunun yanı sıra tüm öğrencilerimize ücretsiz yemek ve servis imkânları sunuyoruz."