Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı: QuanT

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TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5 kubit kuantum bilgisayar QuanT ile Türkiye’nin kuantum bilgisayar teknolojisine sahip az sayıda ülke arasına girdiğine dikkati çekti. Yılmaz şöyle konuştu: “Bu bilgisayarımız sürekli geliştirilerek, birçok alanda klasik bilgisayarların çözmekte zorlandığı karmaşık problemleri çözecek. Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların işlem gücünü kat kat aşarak, karmaşık problemleri çözme kapasitesiyle teknoloji dünyasında bir devrim olarak nitelendiriliyor. Kuantum devriminin insanlığın teknolojiye bakışını kökten değiştireceğini ve önümüzdeki yıllarda bilim ve endüstri dünyasını derinden şekillendireceğini birçok çevre öngörüyor. Kuantum bilgisayarlar stratejik alanların yanı sıra sağlık, finans, sensör teknolojileri ve ileri malzeme geliştirme gibi sektörlerde de oyun değiştirecek özelliğe sahip. Bu sebeple her ülke kendi yerli kuantum teknolojileri yol haritasını oluşturmaya başladı, aşama kaydeden ülkeler bu teknolojide tekeli elinde tutmak amacıyla kritik bileşenlere ticari kısıt uygulamaya yöneldiler.”

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SADECE 15 ÜLKEDE VAR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip sadece 15 ülke olduğunu belirterek “Bu teknoloji, kriptografi, yapay zeka, ilaç geliştirme, enerji optimizasyonu ve iklim modelleme gibi alanlarda çığır açacak çözümler sunuyor. QuanT’ın sağladığı işlem gücü, savunma sanayiinden finansal teknolojiye, mobiliteden siber güvenliğe kadar pek çok stratejik alanda ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır” dedi.