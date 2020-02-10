Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu Ayfer Gök, mezarı başında anıldı

Hacısarılar Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma programına, Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ve öğretmenler katıldı. Programda Ayfer Gök'ün mezarı ile tüm şehit mezarlarına çiçekler konuldu. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar yapıldı. Şehitlik ziyaretinden sonra program Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ayfer Gök'ün hayatının anlatıldığı programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün Bucaklı olması ve adını taşıdığı okulda anma programı yapılmasının okulu adına onur olduğunu söyledi. Yazar, "Şehitlik büyük bir mertebe, bu büyük mertebeye herkes ulaşamaz. Sizlerin Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün adının verildiği okulda okumanız çok büyük bir onurdur. Bu topraklara dökülen kanlarla, bugün rahat şekilde yaşadığımızı bilerek şehitlerimize daha çok vefa göstermek zorundayız. Bunun için daha çok okumak ve belirli yerlere gelmek zorundayız" dedi.

Program sonrası okulda lokma ikramı yapıldı.