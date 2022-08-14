Türkiye’nin ilk kadın generali Özlem Yılmaz... Kadına şiddetin tuğgenerali

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JANDARMA’nın ve Türkiye’nin ilk kadın generali olan Özlem Yılmaz, çocukluk hayallerinin peşinde koşarak asker oldu. “Vatanı savunmanın kadını erkeği olmaz” diyerek hayalini kurduğu üniformayı giyen Tuğgeneral Yılmaz’ı etkileyen en büyük olaylardan biri ise 2017 yılında yaşandı.

DEVRE ARKADAŞI ŞEHİT OLDU

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba’da askeri helikopterin gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu şehit düşen 13 asker arasında, devre arkadaşı Yarbay Songül Yakut da bulunuyordu. “Yarbay Songül Yakut’un temelini atmış olduğu çalışmalara elimizden geldiğince katkı yapmaya çalışıyoruz” diyen Özlem Yılmaz, kadın subay ve astsubayların sorumluluklarına vurgu yapıyordu.

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KAPI KAPI DOLAŞIP ANLATTI

Jandarma Genel Komutanlığı özellikle kırsal alanda kadına yönelik şiddettin durdurulması ve çocuk istismarının önlenmesi için başta kadın subay ve astsubaylar olmak üzere 10 bine yakın personelle sahada çalışıyor. Kadınlarla daha rahat iletişim kurmaları, kadınların sorunlarını tüm detaylarıyla rahat anlatmaları için de bu alanda çoğu kadın olan subaylar ve astsubaylar görevlendirildi. Generalliğe terfi eden Yılmaz, başında bulunduğu Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube ekipleriyle kırsal alanda, jandarmanın sorumluluk bölgelerinde kapı kapı dolaşarak kadına yönelik şiddettin önlenmesi için çalaşmalar yapıp, eğitimler verdi, kadınlara sahip oldukları hakları anlattı. Broşür ve bilgilendirme metinlerinin kadınlara ulaştırılması çalışmaları yürüttü. Kadınların yanı sıra erkekleri de bilgilendirdi.

HÜRRİYET’E KONUŞMUŞTU: HAKKINIZI ARAYIN SEYİRCİ KALMAYIN

Türkiye genelinde 10 bin personelle sahada çalışmalar yapan Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şubesi’nin komutanıyken 2018 yılında Hürriyet’e konuşan Yılmaz şunları söylemişti: “Kadına yönelik şiddet toplumun kanayan bir yarası. Yaraya pansuman yapmakla kalmamalıyız, yarayı tümüyle iyileştirmeliyiz. Başta kadın subay ve astsubaylar olmak üzere sahada, kırsal alanda kadınlara ulaşıyoruz. Aile baskısından, eş korkusundan, toplumsal baskıdan şiddete sessiz kalan kadınlar var. Tüm kadınlara sesleniyorum, susmayın, hakkınızı arayın, şiddete karşı koyun, bize ulaşın. Tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek istiyorum, yaşadığınız çevrede yardıma, korumaya muhtaç, ihmal veya istismar edilen, sokakta çalışan-çalıştırılan çocuk veya şiddete maruz kalan kadın gördüğünüzde seyirci kalmayın. 7 gün 24 saat ‘156 Jandarma İmdat’ hattına veya www.jandarma.gov.tr internet adresine bildirin.”

KİMDİR?

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Generalliğe yükselen Özlem Yılmaz, 1976 İstanbul doğumlu. 1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan teğmen rütbesinde mezun oldu. Şırnak-Silopi 23’üncü Piyade Tugay Komutanlığı’nda takım komutanlığıyla başlayan kariyerinde, son olarak Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Yılmaz evli ve 2 çocuk annesi.

YENİ TERFİ VE ATAMALAR

JANDARMA Genel Komutanlığı’nda atama ve terfiler belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete’de yayımlandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevde kaldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil emekli edildi. Jandarmada general olan Tümgeneral Fuat Güney, Tümgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı ve Tuğgeneral İbrahim Güven de 30 Ağustos itibarıyla emekliliğe sevk edildi. Tümgeneraller İsmail Balıbek ile Hüseyin Kurtoğlu, Korgeneral rütbesine terfi ettirilerek, Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandılar. Ayrıca 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, 14 Albay ise Tuğgeneralliğe terfi etti.