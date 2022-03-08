Türkiye’nin ilk İyi Niyet Elçisi

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Türkiye’nin başarılı oyuncularından Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin düzenlediği etkinlikle ‘İyi Niyet Elçisi’ olarak atandı. İki sene sürecek işbirliği “#BenKadınım farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum” kampanyası ile kamuoyuna duyuruldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına verdiği destekle bilinen Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde parçası olduğu bir kamusal alan projesiyle dikkat çekmişti. Evgar, “#BenKadınım kampanyasıyla sen de bize katıl! Sesin tüm kadınların sesi olsun” sloganıyla tüm kadınları güçlerini fark etmeye ve eşitlik için birlik olmaya çağırmıştı.

‘BÜYÜK BİR SORUMLULUK’

Evgar, “Kadınların zorlu süreçlerden geçerek kazandığı tüm hakları kutladığımız ve hâlâ süregelen eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi İyi Niyet Elçisi ilan edilmek tabii ki büyük bir gurur fakat büyük de bir sorumluluk. Daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikâyesini daha fazla kadınla buluşturabilmek istiyorum” dedi.