Türkiye’nin ilk gastronomi lisesi... Geleceğin şeflerini yetiştirecek

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Türkiye’de ilk gastronomi lisesi, Nevşehir’de eğitime başladı. Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışı törenle yapıldı. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde yürütmüş olduğumuz gastronomi ile ilgili geleneksel Türk mutfağının gün yüzüne çıkması, inovatif yaklaşımlarla yeniden tüketimde aktif olarak kullanılması, onun envanterinin çıkarılması, kayıt altına alınmasıyla ilgili gastronomi seferberliği başlattık. Ve bunun için de farklı illerimizde akademiler kurmaya başladık. Ama ilk liseyi açmak Nevşehir’e nasip oldu.

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YÜZDE 1’DEN ALACAK

Yüzde 1’lik başarı diliminden öğrencilerin geldiği meslek liselerimiz var. İnşallah Kapadokya gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de artık yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci alacak. Döner sermaye kapsamında yapılan üretimin kapasitesini de arttırdık. Şu anda gelinen noktada 2 milyar liralık üretime ulaştık.”

AR-GE YAPILACAK

- Bakan Özer, açılışı yapılan okulda Kapadokya Üniversitesi ile ortaklaşa bir hedef için farklı birimlerin buluştuğu bir yönetim modeli inşa edileceğini söyledi. Özer, Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yalnızca eğitim verilmeyeceğini aynı zamanda gastronomiyle ilgili AR-GE çalışmaları da yapılacağını belirtti.