Türkiye'nin ilk çok maksatlı amfibi gemisi: Sarayburnu Limanı’na demirledi! ‘Denizlere hakim olan cihana hakim olur’

Sarayburnu Limanı’na demirleyen Türkiye'nin ilk çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu dün ziyarete açıldı. Bugün gemiyi görmeye gelenler güvenlik kontrollerinden geçirilerek saat 10.00’dan itibaren gruplar halinde alınmaya başlandı. Ziyaretçiler arasında öğrencilerden ailelere, yerli turistlerden yabancı misafirlere kadar geniş bir katılım gözlendi.

YAKINDAN İNCELEDİLER

Gemiye çıkan vatandaşlar, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayisi ürünlerini yerinde görme fırsatı buldu. Gemide görevli askeri personelden teknik bilgiler alan ziyaretçiler, TCG Anadolu’nun güvertesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cüneyt Tillah,"Gururluyuz, oğlum ve kızımla birlikte gemimizi geziyoruz. 20-25 sene önce böyle bir gemiyi, böyle bir teknolojiyi hayal etmek çok mümkün değildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bunların olduğunun idrakiyle bu gemiyi geziyoruz. Bölgemizde süper gücüz bunu da görüyoruz. Birçok teknolojilerimiz var, gururluyuz." Şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZİN DENİZ GÜCÜNÜ ÇOK ÜSTÜN BİR HALE GETİRİYOR'

Berat Cüneyt Tillah, "Gemimiz çok büyük bir teknolojiden oluşuyor. Bölgemizdeki gücümüzü artırıyor ve hem hava, hem deniz, hem de karadan çıkarmasıyla ve deniz altı radarlarıyla pek çok teknoloji bulunuyor. Ülkemizin deniz gücünü çok üstün bir hale getiriyor. Dünyada sayılı olan teknolojilere sahibiz" dedi.

Hasan Kaya, "Ülkemizin gücünü görmek yerli milli gemilerimizi gezmekten çok onurluyuz, gururluyuz. Barbaros Hayreddin Paşa’nın şu sözünü söylemek istiyorum; ‘Denizlere hakim olan cihana hakim olur’" dedi.