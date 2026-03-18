Türkiye'nin ilk canlı bomba saldırısı olarak kayıtlara geçmişti: 30 yıl sonra aynı alanda resmi tören

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 17:03

Tunceli’de, 1996 yılında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ilk canlı bomba saldırısı olarak kayıtlara geçen terör eyleminden yaklaşık 30 yıl sonra, aynı alanda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla resmi tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda 30 Haziran 1996 yılında bayrak töreni için toplanan askeri birliğe yönelik saldırıda, PKK’lı terörist Zeynep Kınacı’nın üzerinde taşıdığı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle Astsubay Ali Alıç, Astsubay Cafer Akıncı, Astsubay Hakan Akyar, Astsubay Önder Yağmur, erler Celal Hatıl, İbrahim Sever, Ahmet Yayman ve Yusuf Yıldırım şehit oldu.

Olayda 29 asker de yaralandı. Saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle kentteki resmi törenler, uzun yıllar kamuya açık alanlar yerine Hükümet Konağı'nın bahçesinde düzenlendi.

KENT MEYDANI OLARAK DÜZENLENECEK

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bu yılki program yeniden kent merkezindeki açık alana taşındı. Tören, yaklaşık 30 yıl önce saldırının yaşandığı meydanda gerçekleştirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törene; Vali Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, kurum temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin gerçekleştirildiği alanın kent meydanı olarak yeniden düzenleneceği, bundan sonraki resmi programların da aynı alanda yapılmasının planlandığı belirtildi. 

