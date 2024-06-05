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Türkiye’nin ‘iklim’ şehri İstanbul oldu

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#WWF#İklim Şehri#İstanbul
Türkiye’nin ‘iklim’ şehri İstanbul oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 07:00

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen ‘Tek Dünya Kentleri Yarışması (One Planet City Challenge - OPCC)’, iklim kriziyle mücadelede etkili, iddialı ve yenilikçi çözümler geliştiren kentleri öne çıkarıyor.

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İki yılda bir düzenlenen yarışmanın 2023-2024 döneminde 13’ü Türkiye’den olmak üzere 50 ülkeden, 350’den fazla yerel yönetim, küresel iklim öncüsü olmak için yarıştı. Türkiye’nin ‘iklim öncüsü’ olmak üzere Antalya, İstanbul ve Kadıköy’ün finale kaldığı yarışmada ulusal şampiyonluk İstanbul’un oldu.

EYLEM PLANI KAPSAMLIYDI

Jüri, değerlendirmesinde, İstanbul’un ülke kazananı olmasını, kapsamlı bir iklim eylem planı ortaya koyarken bu stratejisini kentsel planlama sürecine dâhil etmesine ve şeffaflık ve hesap verebilirliği gözetmesine dayandırdı. Değerlendirmede ayrıca iklim stratejisi, kentin genel planlamasına entegre edilirken sergilenen etkin yönetişime dikkat çekilerek bu konuda ulusal ve uluslararası diğer şehirlere liderlik ve önderlik sergilediğinin altı çizildi. İstanbul’un iklim eylem planının enerji verimliliği ve ulaşım başlıklarına odaklanarak ve ‘daha iyisini yeniden inşa’ etmeyi teşvik ederek hem azaltım hem de uyum başlıklarını kapsadığı vurgulandı.

 

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#WWF#İklim Şehri#İstanbul

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