Türkiye'nin ikinci astronotu 7 deney gerçekleştirdi… Atasever'in ailesi konuştu: Muazzam bir duygu yaşattı

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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin ikinci uzay misyonu çerçevesinde "VSS Unity" isimli yörünge altı aracını taşıyan uçakla yörünge altında 7 deney gerçekleştirdi. Tuva Cihangir Atasever tarihi görev sonraki konuşmasında, 'Bunlar ilk adım misyonlarıydı. Umuyorum ki Türkiye uzay alanındaki çalışmalarını güçlendirerek devam edecek ve önümüzdeki yıllarda bunlar son olmayacak. Bütün ümidim gençlerin kendilerine bizim attığımız adımlardan daha iddialı hayaller kurmaları.' ifadelerini kullandı.

Tuva Cihangir Atasever'in ailesi de yaşadıkları heyecanı TRT Haber'de anlattı. Baba Zakir Atasever, 'Daha önce Alper Gezeravcı kardeşimiz şimdi de Tuva Cihangir kendilerine verilen görevi başarı ile tamamladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olduklarını ispat ettiler. Bu bizim için daha da büyük mutluluk kaynağı. Ülkemiz adına böyle güzel bir görevi başarması gurur, tarihi misyon.' şeklinde konuştu.

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Anne Melahat Atasever de, ‘Azerbaycan’dan da bu konu hakkında inanılmaz övgülerle, gururla tebrik ediyorlar. Muazzam bir duygu yaşattı bize.’ dedi.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ UZAY MİSYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.31) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanarak uzay yolculuğuna başladı. Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 4 astronot ve 2 pilottan 6 kişilik "Galactic 07" ekibini taşıyan uzay aracı TSİ 18.41'de ise iniş yaptı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren uçuşta, "VSS Unity" yörünge altı aracı taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişerek, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı. Yörünge altı uçuş sırasında 3 dakikalık serbest düşme fazında uzay ortamında insan vücudundaki fizyolojik değişiklikleri incelemeyi amaçlayan 7 deney gerçekleştiren Atasever, uçuşun ardından gerçekleştirdiği gerçekleştirilen basın toplantısında, "Uçuşun deneysel tarafı büyük bir başarıydı" dedi.

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SON UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Atasever'in içinde bulunduğu VSS Unity, tarihi yolculuğuyla bu yıl yedinci ve toplamda 12. ve son uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

VSS Unity, ilk uzay uçuşunu 13 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti.