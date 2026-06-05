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Türkiye’nin hava kalitesi haritası çıkarıldı

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#TÜRK Toraks Derneği#5 Haziran Dünya Çevre Günü#Hava Kalitesi
Türkiye’nin hava kalitesi haritası çıkarıldı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00

TÜRK Toraks Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Türkiye’nin en temiz ve en kirli havasına sahip 10 ile ilişkin verileri derledi. Buna göre Türkiye’nin havası en kirli ili Iğdır. Havası en temiz il ise Kırklareli oldu. Ancak sonuçlar gösteriyor ki DSÖ’nün referans değerleri tüm illerde aşıldı.

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Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç şunları söyledi:

“DSÖ’nün belirlediği sınır değerler esas alındığında, Türkiye’de yeterli ölçüm yapılan tüm illerde, DSÖ tarafından önerilen referans değerlerin (yıllık 15 μg/m³) aşıldığı saptandı. Üç büyük ildeki partikül madde düzeyleri şöyle: İstanbul 36.88 partikül madde, Ankara 39.35 partikül madde ve İzmir 41.81 partikül madde.

HAVASI EN KİRLİ İL IĞDIR

2025 yılı partikül madde kirliliği en yüksek 10 ilimiz, Iğdır (118.17) Malatya (111,73) Osmaniye, (111.23) Kahramanmaraş (97.4) Hatay (89.35), Ağrı (69.09), Hakkâri (62.26), Mersin (58.29) Şırnak (57.96) Bursa (57.08).

En düşük partikül madde düzeyine sahip 10 ilimiz ise Kırklareli (22.46), Artvin (24.02), Bayburt (24.85), Sinop (25.14), Bingöl (25.41), Rize (26.74), Karabük (27.95), Kırşehir (28.4), Isparta (29.43) ve Bartın (30).

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Türkiye’nin hava kalitesi haritası çıkarıldı

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#TÜRK Toraks Derneği#5 Haziran Dünya Çevre Günü#Hava Kalitesi

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