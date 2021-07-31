Türkiye’nin güzel gönüllü çocuğu yangında öldü

TÜRKİYE’nin içini yakan orman yangınları, Marmaris’te de yürekleri dağlayan bir ölümle sonuçlandı. İçmeler’de, önceki gün ormanlık alanda başlayan alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın bölgesine ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, helikopterlerle müdahale edildi. Marmaris - İçmeler karayolu ulaşıma kapandığı için, duman ve alevler arasında büyük korku yaşayan turistler teknelerle Marmaris merkezine taşındı.

ALEVLERİN ARASINDA

Helikopterlerin çalışmadığı gece boyunca 30 orman ve belediye işçisi alevlere müdahale etti. Onlar yangını durdurmaya çalışırken 25 yaşındaki Marmarisli genç Şahin Akdemir de gönüllü olarak bu mücadeleye katıldı. Turizm sektöründe çalışan Şahin, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere motoruyla içecek su taşımak için yola çıktı. Ancak İçmeler’de yangın bölgesinden dönerken kaza yaparak alevlerin arasında can verdi. Şahin’in ölümü tüm Türkiye’yi ağlatırken sosyal medya hesabında, bölgeden yüzünde duman izleriyle paylaştığı videoları kaldı:

“Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin... Yangın hâlâ devam ediyor biz su taşıyoruz hâlâ... Su taşımaya devam.”

CANINI VATAN İÇİN FEDA ETTİ

Şahin’in cenaze töreninde konuşan babası Durali Akdemir, “Hakkari’de askerlik yaparken mayın patlaması sonucu aracı devrildi. PKK vurdu ama hafif atlattı. “Bu vatan için canımı feda ederim” dedi. Ormanları çok severdi, hayırseverdi. Ormanda hayatını kaybetti. Vatan için canını feda etmiştir.” dedi. Melis isminde bir kızı olan Şahin Akdemir’in kızını geride bırakıp ormanı korumak için canından olduğunu belirten kardeşi Baykal Akdemir ise “Benim için şehittir. Vatanı, toprağı, milleti, ormanı, oksijeni ve insanı için canını feda etti. Küçücük kızını bıraktı gitti” diye konuştu.

ORMAN AŞIĞIYDI

ŞAHİN Akdemir’in kaza geçirdiği yerde yanmış kimliği de bulundu. Akdemir dün Köyceğiz’in kırsal Sazak Mahallesi’nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı. Çiftçilik yapan orman köylüsü bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Şahin Akdemir, çevresinde ‘tam bir orman tutkunu ve doğa dostu’ olarak anlatıldı.

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