Türkiye’nin gururu başarıya böyle ulaştı... Paris’ten gelen altınların sırrı

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YÜZÜCÜ Umut Ünlü (23), Paris Paralimpik Olimpiyatları’ndan Türkiye’ye 2 altın madalya getirdi. Olimpiyatların hemen öncesinde, herkesin altın madalya beklediği Umut’un talihsiz bir sorunu ortaya çıktı. Ünlü’nün sağ kolunda korkunç bir ağrı ve his kaybı oluşuyordu. Bu şekilde yarışması bile zor görünüyordu. Tedavisi için gerekli olan steroid türü ilaçları kullanması ise yasaktı. Çünkü doping olarak kabul ediliyordu. Tam o noktada devreye ‘sihirli bir el’ girdi. Algoloji ve Ağrı Uzmanı Dr. Mehmet Çelik ile Umut Ünlü’nün yolları kesişti. Dr. Çelik, Ünlü’ye “Seni iyileştireceğim” dedi. Umut Ünlü ise “Altın madalyamı alıp ilk size geleceğim” diye söz verdi. Yarış başladı, Umut ilk kez 4 yıl önce tanıştığı havuzdan çıktı ve skor tahtasına baktı. Birinci sırada ismini görse de bir süre algılayamadı. Sonra Paris’te gelen 2 farklı birincilik gururu ve Türkiye’ye dönüp onu iyileştiren sihirli elleri madalyası ile ziyaret etti.

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Dr. Mehmet Çelik - Umut Ünlü

ÖZEL TEDAVİ UYGULANDI

Uzman Dr. Mehmet Çelik, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “Umut olimpiyatlara yaklaşık 1.5 ay kala omzunda şikâyetler ile geldi. Tedavi olarak Umut’a girişimsel ağrı tedavisi uyguladık. Omuz ekleminin, ağrı sinirlerine radyofrekans kullanarak sinir blokajı yaptık. Aynı zamanda başka tedaviler de uyguladık. Normalde bu tedavilerde steroid türü ilaçlar kullanılır ancak Umut sporcu olduğu için bu tarz ilaçlar kullanmamamız gerekiyordu. Çünkü doping kategorisine giriyordu. Bu nedenle radyofrekans tercih ettik.”

BONESİNİ HEDİYE ETTİ

Altın madalya sözünü tutan Umut Ünlü ise “Olimpiyatlara 1.5 ay kala sağ kolumda uyuşma başladı. Sinir sıkışması olduğunu öğrendim ve kaslarım çalışsam dahi güçsüzleşiyordu. Tedavilerden sonra kolum gerçekten çok hızla iyileşti. Altın madalyalarımda Mehmet Bey’in katkısı çok büyük. Aramızda artık bir abi kardeş ilişkisi var. Kendisine madalyalarımı gösterdiğimde çok mutlu oldu. Ben de orada taktığım bir bonemi hediye ettim. Olimpiyatlara gelirsek aslında ben ikinci altın madalyayı beklemiyordum. Skoru sudan çıktıktan sonra idrak ettim ve komite başkanımızla sarılıp ağladık. Bizim için çok zor bir süreçti aslında her gün 2, 3 yıl sonraki bir yarış için antrenman yapıyorsunuz. 2 yıl sonra ne olacağını bilmiyorsunuz ama her gün onun için yine de çalışıyorsunuz” dedi.

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