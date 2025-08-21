Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ferrari satıldı! 15 milyon lira değerindeki Ferrari'yi alan kişi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ferrari kazasında yeni bir gelişme oldu. Aracı satın aldıklarını ve müşterisine parasını ödeyeceklerini açıklayan oto tamir ustası Hakan Yılmaz, aracın hasarlı bir şekilde satıldığını duyurdu.

GÜNLERCE KONUŞULAN FERRARİ SATILDI

Oto tamir ustası Hakan Yılmaz sosyal medya hesabından aracın satıldığını duyurdu.

Yılmaz yaptığı paylaşımda "Sercan kardeşime 458 hayırlı olsun" dedi. Aracın kazalı haliyle satışının gerçekleştiğini belirten Yılmaz "Kalan ödemeyi dairemi satıp müşterimize vereceğiz" ifadelerini kullandı. Bakırköyspor'da oynayan Sercan Türk otomobilin yeni sahibi oldu.

Aracın satış fiyatını açıklamak istemeyen Yılmaz, rayiç değerinin yüzde 50'sinden fazla değer kaybıyla satıldığını ifade etti.

Kaza, D-100 Karayolu Ekinoba mevkiinde tamiri yapılan 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilin direksiyonuna geçen oto tamir ustası, test sürüşü sırasında yoldaki kayganlık sebebiyle kontrolünü kaybetti. Araç köprünün beton bloğuna çarptıktan sonra devrilerek kullanılamaz hale geldi.

Hakan Yılmaz, "Aracımızın kaskosu yok. Olay aracın test sürüşü esnasında gerçekleşti. Normalde sosyal medyada bayağı bilgi kirliliği var. Ustanın testte ne işi var gibisinden. Bu tür araçlarda, yüksek hızlarda 120 kilometreden sonra rüzgar sesi geliyor. O da bu camlarda çerçeve olmadığından kaynaklanıyor. Biz de bu sesi duyarak ona göre müdahale ediyoruz." demişti.

Yılmaz, "Araç sahibi zaten sağolsun anlayışla karşıladı. Anlayışla karşıladı derken, 'Hanenize hayırlı olsun' dedi. Biz de 'Tamam' dedik. Bu şekilde mağduriyetini gidereceğiz. Herhangi bir problem yok. Araç 15 milyon lira değerinde; satın aldık. Müşterimizin parasını en kısa sürede tamamlayıp vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.