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Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor skandalında yeni detaylar... Taksiciyi de kandırmış

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#Tekirdağ#Sahte Doktor#Ayşe Özkiraz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 12:42

Türkiye’nin gündemine oturan Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki sahte doktor olayından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ilçedeki bir taksiciye kendisini defalarca hastaneden aldırdığı, taksicinin eşini de annesine doktor arkadaşı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Taksici Orhan Çınar "Eşimin numarasını annesine vermiş, benim eşimi de annesine doktor arkadaşı olarak tanıtmış. Bizleri annesi aradığında öyle dedi. Annesi de mağdur, hiçbir şeyden haberleri yokmuş" dedi.

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendini çocuk cerrahı olarak tanıtıp, bir yıla yakın süredir hasta muayene edip ameliyatlara giren ve Doktor Ayşem olarak kendini tanıtan Ayşe Özkiraz'ın (21) yeni yalanları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Özkiraz'ın, Çerkezköy ilçesinde taksicilik yapan Orhan Çınar’a da (27) kendini doktor diye tanıtıp, defalarca kendini hastaneden aldırdığı, aynı zamanda taksicilere ödeme yapmadığı öğrenildi. Özkiraz'ın taksicinin eşini ise annesine 'doktor arkadaşım' diye tanıtmış. 

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"POLİS ÇEVİRDİĞİNDE CERRAHPAŞA KİMLİKLERİNİ GÖSTERİYORDU"

Taksici Orhan Çınar yaptığı açıklamada, “Benim burada kamu görevlisi bir arkadaşım vardı. Onunla sözlü olduğunu biliyordum, o esnada tanışmıştık. Bir pastanede oturuyorduk, kendisi ‘Ben doktorum’ diyordu. Cerrahpaşa’da görev yaptığı için orada seminerlere katıldığını söylüyordu. Ticari taksiyle götürüyordum kendisini. Kendisini geçtiğimiz yıl kışın zorlu hava şartlarında götürdüğüm getirdiğim de oldu. Burada oturduğumuz zamanlarda 'Ben doktorum' diyerek annesi aradığında annesine ameliyathaneye gireceğini söylüyordu. Bizleri mağdur etti. İstanbul’da bizi polis çevirdiğinde Cerrahpaşa kimliklerini gösteriyordu. Polisler de ‘Tamam hocam, iyi günler’ deyip geçmemize izin veriyorlardı. Cerrahpaşa’da yurttan çıktığını söyledi, kendisini almamızı istedi. Ben de eşimle beraber gittim. Biz burada kamu görevlisi arkadaşımla oturuyorduk, kendisini almamızı isteyince ben de yalnız gitmemek için eşimi de aldım. Beraber Çerkezköy’e döndüğümüzde tayininin buraya çıktığını söyledi. Oysa hiç öyle bir şey yokmuş” dedi.

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TAKSİCİNİN EŞİNİ DE DOKTOR DİYE TANITMIŞ

Çınar, açıklamasının devamında, “Eşimin numarasını annesine vermiş, benim eşimi de annesine doktor arkadaşı olarak tanıtmış. Bizleri annesi aradığında öyle dedi. Annesi de mağdur, hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Ayşem ile biz en son bu olay olmadan bir hafta 10 gün önce görüşmüştük. Ben yine kendisini Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden almıştım. Ayşem’i Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Acil Giriş kapısından alıyordum, çarşıya getiriyordum, evine bırakıyordum. Benim de mağduriyetim oldu. Genel olarak kendisini ben götürüp getirdiğim için diğer taksici arkadaşlarım da bana söyledi, ‘Bize ödeme yapmadı’ dediler” diye konuştu.

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#Tekirdağ#Sahte Doktor#Ayşe Özkiraz

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