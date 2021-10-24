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Türkiye’nin Greta’sı

#Seren Anaçoğlu#Greta Thunberg#İklim Elçisi
Türkiye’nin Greta’sı

İsveçli Greta Thunberg gibi iklim aktivisti gençlerin sesi son yıllarda dünya çapında giderek daha fazla duyuluyor. Bu gençlerden biri olan lise öğrencisi Seren Anaçoğlu, Avrupa Birliği Türkiye İklim Elçiliği’ne atandı. Kendisini çevreye adayan Seren, “Cumaları okulu asıp elimle pankartla İstanbul’u geziyorum” diyor.

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Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından geçen ağustos ayında 6’ncısı yayınlanan rapora göre karbondioksit ve sera gazı salınımına bağlı olarak gezegenin en az 1.5 santigrat derece ısınacağı öngörülüyor. Karar vericilerin iklim krizi konusunda neden etkin ve hızlı adımlar atması gerektiğini anlatmak için 12. sınıf öğrencisi olduğu Kabataş Erkek Lisesi’nde konferanslar veren Seren Anaçoğlu, Türkiye’den seçilen 5 iklim elçisi arasındaki tek lise öğrencisi olarak çalışmalarını dünya platformuna taşıyacak.

OKULU KIRIP EYLEME

“Su tasarrufuna çok önem veren anneannemle büyüdüm ve bu konuda farkındalığım o zaman başladı” diyen 18 yaşındaki Seren, aktivitelerini şöyle anlatıyor: “İklim krizi şu an dünyanın en önemli sorunlarından biri, her sene ‘İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı’ gibi haberler görüyoruz. Yine geçen yaz 70’e yakın yerde aynı anda orman yangını çıktı… Bunların hepsi iklim kriziyle, karbon salınımının artmasıyla doğrudan ilgili. Benim bu konuda yaptığım ilk çalışma 22 Eylül 2019’da su kaynaklarının tüketilmesi üzerine okulda bir konferans düzenlemek oldu. Birkaç ay sonra da dünya çapında bir hareket olan ‘Gelecek Cuma’ya katıldım. O zamandan beri her cuma, okulu asarak elimde ‘İklim krizini biliyor musunuz?’ yazılı bir pankartla eylem yapıyorum.”

‘ÇOK HEYECANLIYIM’

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Seren nasıl iklim elçisi olduğunu ve yapacaklarını şöyle sıralıyor: “Sosyal medya hesaplarımda da iklim krizine dikkat çekmek üzere sık sık paylaşımlar yapıyorum. ‘Daha çok insana ulaşmak için neler yapabilirim’ diye düşünürken yaklaşık 6 ay önce Avrupa Birliği’nin dünya çapında iklim elçisi seçeceğine dair bir başvuru formu gördüm ve doldurdum. Formda okullarda iklim krizi konusunda neler yapılabileceğine ve plastik kullanımını nasıl azaltabileceğimize dair çalışmalarımı, projelerimi anlattım ve kabul edildim. Bir yıl boyunca dünya çapında birçok yaş grubundan insana konferanslar vereceğim, iklim aktivistlerinin amaçlarını daha çok insana duyurabileceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım.”

İKLİM ELÇİSİ NEDİR NASIL OLUNUR?

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11 Aralık 2019’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Avrupa Yeşil Anlaşması’nın bir parçası olarak ortaya çıkan AB İklim Paktı, geçen haziranda toplumları iklim krizi hakkında bilgilendirmek isteyen herkesin başvurabileceği ‘İklim Elçisi’ girişimini başlattı. Başvuranların arasından dünya çapında 500, Türkiye çapında ise 5 kişi iklim elçisi seçildi. Seçilen kişiler bir yıl boyunca elçilik unvanını taşıyacak ve süreç boyunca çözümler geliştirip, uygulamak ve daha da ilerletmek için dünya çapında çalışmalar yürütecek.

Türkiye’nin Greta’sı


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İKLİM SAVAŞÇISI

İsveçli iklim aktivisti Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, Ağustos 2018’de çok genç yaşta başlattığı protesto eylemleriyle dünya çapında tanındı. “İklim için okul grevi” ile medyanın dikkatini çekmeye başlayan Thunberg, eylemleriyle çok sayıda çevre ödülüne layık görüldü.

 

 

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#Seren Anaçoğlu#Greta Thunberg#İklim Elçisi

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