Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu'nda olacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan'dan açıklama

#Maske#Koronavirüs#Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
Türkiyenin gözü Bilim Kurulunda olacak Maske zorunluluğu kalkacak mı Prof. Dr. İlhandan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı" diyerek Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını da söylemişti. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan "İnşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız" dedi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde, önümüzdeki hafta Bilim Kurulu sonrasında inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız." dedi.

İlhan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Şu an geldiğimiz aşamada dünkü rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi herşey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün.

Gözden Kaçmasın

Bakan Koca: Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacakBakan Koca: Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacakHaberi Görüntüle

Ramazan olayının sosyal etkinliklerinin görece daha kısıtlı olması nedeniyle sürece olumlu katkı yaptığına inanıyorum. Zira geçen sene de böyle olmuştu. Sayılar aşağı doğru gitmişti fakat bayramda bir araya gelmelerle birlikte vakalar artmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rusyadan İngiltereye flaş yaptırım kararıRusya'dan İngiltere'ye flaş yaptırım kararı! Haberi Görüntüle

"YAZIN SÜRECİ DAHA DA RAHATLAYARAK ATLATABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bayram sürecinde dikkatli bir şekilde geçirirsek özellikle havalar ısınıyor, Ramazan Bayramı'nda büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz yerlerde havalandırmaya dikkat edip, kronik hasta olanların yanında kalabalık olarak bir arada olmamaya dikkat edersek yazın süreci daha da rahatlayarak atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Türkiyenin gözü Bilim Kurulunda olacak Maske zorunluluğu kalkacak mı Prof. Dr. İlhandan açıklama

Şunu da söylemek lazım salgın hem ülkemizde hem de dünyada devam ediyor. Şu ana kadar 97 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İnşallah tabi bundan sonra böyle bir süreç görmeyeceğiz. Böyle vakalar görmeyeceğiz fakat dikkatli bir şekilde tedbirlere olabildiğince riayet ederek yola devam edersek, aşısı eksik olan vatandaşlarımız aşılarını olurlarsa, özellikle 65 yaş üzeri kronik hasta olan vatandaşlarımız aşılarını olmaya devam eder hatırlatma dozlarını olurlarsa inşallah çok yakın zamanda belki önümüzdeki hafta içerisinde bu rakamlar 2 binlerin altını görür. En önemlisi vefat sayımız 10'un altındaki rakamlara gelir. Rakamlar azaldıkça haliyle hepimiz öğrendik 15-20 gün sonra vefat rakamlarına da yansıyor. İnşallah yakın zamanda bu durum vefat sayılarına da yansıyacak inancındayım.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İnanılmaz görüntüler... Şangayda Kovid çatışmasıİnanılmaz görüntüler... Şangay'da 'Kovid çatışması'Haberi Görüntüle

"OKULLARDA MASKE KULLANIMI DAHİL BİRÇOK KONU ELE ALINACAK"

Biz de heyecanlıyız muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir.

Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Yerli aşımız TURKOVAC'a da vatandaşların ilgisi fazla. Aşının ne kadar ilerlediği ile ilgili bir bilgilendirme söz konusu olabilir.

Haberin Devamı

Umuyorum önümüzdeki haftaki Bilim Kurulu sonrasında genelde çarşambaları oluyor inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız.

Gözden Kaçmasın

Rezidansta genç kıza kâbusu yaşattılar Jet iddianame: İstenen cezalar belli olduRezidansta genç kıza kâbusu yaşattılar! Jet iddianame: İstenen cezalar belli olduHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Maske#Koronavirüs#Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri