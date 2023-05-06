Türkiye’nin gönlünü kazanan türkü

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin önceki gün Silivri’de seçim çalışması yapıyordu. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Silivri sokaklarındaydı. İki grupbaşkanvekili, gençlerin gitarla şarkılar söylediği Silivri Meydanı’nda karşılaştı. İki rakip siyasetçi aralarındaki samimi atışmanın ardından gençlerin yanına yan yana oturarak Gesi Bağları türküsüne eşlik etti. O anları gösteren video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Özlem Zengin ve Engin Altay o anları Hürriyet’e anlattı.

GİTAR ÇALAN GENÇLERİN YANINDA KARŞILAŞTIK

Özlem Zengin şunları söyledi: “O gün seçim çalışması için Silivri’deydim. Silivri’de 15 bin Tokatlı hemşerim yaşıyor. Sokaklarda dolaşırken gitar çalan gençlerle karşılaştık. Tamamı madde bağımlısıymış, tedavi görmüşler ve tedavileri halen devam ediyordu. Nasıl tedaviye ikna olduklarını sordum. Gitar çalan genç kardeşimiz, ‘Bağımlı olduğumu kabul ettim, tedaviye karar verdim’ diye anlatırken, etrafımızdakiler ‘Engin Altay geliyor’ dediler. Aynı yerde karşı karşıya gelip birbirimizi gördük. Engin Bey bana, ‘Sizi ilk defa burada görüyorum’ deyince, kendisine ‘Biz hep çalışıyoruz siz yoksunuz’ diye cevap verdim. Oturduk. ‘Kim kazanacak’ diye konuştuk. O kendilerinin, ben de bizim kazanacağımızı söyledim.

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GENÇLER ‘BİR ŞARKI İSTER MİSİNİZ’ DEDİ

Sonra çocuklar ‘Bir şarkı ister misiniz’ deyince, ‘Tabii’ dedik. Size ‘Gesi Bağları’nı çalalım’ dediler ve etrafımızda toplanan kim varsa hep birlikte şarkıya eşlik etti. Arkadaşlar da kayda almışlar, ben de sosyal medya hesabımdan yayınladım. Meclis’te çalışan arkadaşlar aradı, yüzlerce telefon geldi. Bu görüntüden çok mutlu olduklarını söylediler. Buradan şunu gördüm. Siyasi rakiplerimizle Meclis’te, sokakta, siyasi arenada en sert kelimelerle en sert tartışmaları yapıyoruz. Ama günün sonunda hepimiz insanız. Bizler siyaseti insanlarımız, geleceğimiz, daha mutlu bir Türkiye için yapıyoruz. Kendi adıma en büyük arzum, kullandığı dille, metotla siyasetin daha insanileşmesi. Dünkü denk geliş, ki biz buna ‘tevafuk’ diyoruz, hepimizi mutlu etti. Aslında biz orada iki grup başkanvekili olarak o çocuklara eşlik ettik. Bu kadar olumlu ilgiden de görünüyor ki, siyasetin daha da insanileşmeye ihtiyacı var.”

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VATANDAŞ BU GÖRÜNTÜLERE HASRET KALMIŞ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise o anları şöyle anlattı: “Siyasetin olmazsa olmazı, nezaket ve vicdandır. Seçim bir savaş değil, bir hizmet yarışıdır. Biz çok değerli mevkidaşımla Silivri’de bir meydanda karşılaştık. Sokakta gençler çok güzel bir ‘Gesi Bağları’ türküsünü seslendirdi. Kendiliğinden gelişen bir rastlantı oldu. Bu görüntüler iki büyük ve iddialı partinin yetkililerinin hep kavga ve sert tartışmalar yaparken değil, insani ve sosyal yönlerinin öne çıktığının güzel bir göstergesi oldu. Hem bizim tabanımızdan hem diğer tabandan olumlu tepkiler aldık. Vatandaşların bu tür görüntüleri izlemeye hasret kaldığını gördük. Siyaset gerilim yeri değildir. Daha relaks yapılması gerekir. Hakem millettir. Patron millettir.”