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Türkiye'nin gizli yeri keşfedilmeyi bekliyor! 'Burası Allah’ın bize lütfettiği yer'

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#Yozgat#Türkiye'nin Gizemli Yeri#Peri Bacaları
Türkiyenin gizli yeri keşfedilmeyi bekliyor Burası Allah’ın bize lütfettiği yer
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 11:42

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde bulunan ve peri bacalarını andıran tepeler keşfedilmeyi bekliyor. Gümüşdiğin Köyü Muhtarı Süleyman Aslan buranın doğa harikası bir yer olduğunu belirterek yetkililerin araştırmasını istedi. 

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Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyüne yaklaşık 500 metre mesafede bulunan doğal oluşumlu tepeler görenlerin oldukça ilgisini çekiyor. Jeolojik süreçlerle oluştuğu düşünülen tepeler, dikkatli bakıldığında çeşitli hayvan görüntülerini andırıyor.

Bölgedeki oluşumun keşfedilmesi ve bilim insanları tarafından jeolojik sürecin belirlenmesi halinde bu tepelerin tıpkı Nevşehir’deki peri bacaları gibi ziyaretçi akınına uğrayacağı düşünülüyor.

Türkiyenin gizli yeri keşfedilmeyi bekliyor Burası Allah’ın bize lütfettiği yer

"BURASI ALLAH'IN BİZE LÜTFETTİĞİ YER"

Gümüşdiğin Köyü Muhtarı Süleyman Aslan peri bacalarına benzeyen tepeler hakkındaki ayrıntılara değindi. Aslan, "Burası köyümüze 500 metre uzaklıkta doğa harikası bir yer. Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Valiliğimize çağrımdır. Burası yetkililer gönderilerek araştırılsın. Bir sürü hayvan figürü var. Yakından baktıkça çok daha anlamlı objeler çıkıyor. İnsanlar bir heykeli görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar. Burası Allah’ın bize lütfettiği doğa harikası bir yer" dedi.

Türkiyenin gizli yeri keşfedilmeyi bekliyor Burası Allah’ın bize lütfettiği yer

"YETKİLİLER ARAŞTIRMALI"

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Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Aslan, "Yetkililerin araştırmasını ve buranın turizme kazandırılmasını talep ediyorum. Deve, kaplumbağa, uyuyan çocuk, hayvan figürü var. Yetkililerin araştırması daha uygun olur diye düşünüyorum. İlk bakışta bir şey anlaşılmayabilir ama oturup incelediğinizde onlarca yüzlerce figür çıkıyor. Bizim amacımız Yozgat’ımıza buranın kazandırılmasını sağlamak. Nevşehir, Ürgüp Peribacalarının birebir aynısı. Köyümüze 500 metre. Ulaşım sorunu yok. Meraklı olanları ve tarihi araştırmacı olan herkesi buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

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#Yozgat#Türkiye'nin Gizemli Yeri#Peri Bacaları

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