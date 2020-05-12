Türkiye’nin genç yılları! Çok konuşulan fotoğraf...

FRAKLI-SARIKLI AKSEKİ

Fotoğraflar dönemin portrelerini yansıtıyor. Fotoğrafların birinde de ünlü İslam âlimi Ahmet Hamdi Akseki yer alıyor. Fotoğrafta sarığı ve cübbesinin altında beyaz papyonu ve frakıyla görünen Ahmet Hamdi Akseki 1924 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti azalığına, 1939 yılında ise Diyanet İşleri’nin ilk başkanı Rıfat Börekçi’nin yardımcılığına tayin edilmişti. Henüz 32 yaşında iken 3 fakülteyi tamamlayan Aksekili, 1947’de Diyanet İşleri Başkanı olmuştu. 1924 sonrasına tarihlenen bu fotoğrafa dergi tarafından, “Kemal Paşa’nın yılda bir kez ülkenin önemli isimlerini kabul ettiği bir günde, ülkenin önde gelen din adamı bile Avrupa tarzı frak giyiyor” notu düşülmüş.

BÜYÜKDERE HAVALİMANI



İkinci fotoğraf ise 1928 yılına ait. Sarıyer, Büyükdere’de çekilmiş. Kıyıda bekleyen Büyükdere ahalisi bayramlık giysilerini giymiş, İtalya’nın Brindisi Limanı’ndan kalkan deniz uçağının yanaşmasını bekliyor. Fotoğrafçının düştüğü nota göre deniz uçağı Brindisi’den sabah saat 07.00’de hareket etmiş, Atina’da bir mola vermiş ve saat 16.45’te İstanbul’a gelmiş. Yolcular bu kalas parçasının üzerinden geçecek, ahşaptan yapılma basamaklardan inecek ve 1928 Büyükderesi’nin kıyılarını adımlayacak. Uçak 1923 yılında kurulan Aero Espresso adlı İtalyan şirketine ait. Şirket Brindisi-Atina-İstanbul hattını 1926 yılında oluşturmuş.

BANCO DI ROMA’NIN ÖNÜNE DEVE KERVANI



Bu fotoğraf 1924 yılı İzmir’inde çekilmiş. Anadolu’nun iç bölgelerinden yola çıkan bir deve kervanı Banco Di Roma binasının önünden geçiyor. Kervandaki 11 devenin sırtlarında yük var. İzmir’in içinden geçip yüklerini boşaltacakları yere, muhtemelen limana doğru ilerliyorlar.

KASABA GÖRÜNÜMÜNDE BAŞKENT



Bir fotoğraf da 1927 yılından ve genç Türkiye’nin başkenti Ankara’ya ait. Fotoğrafın altına şu not düşülmüş: “Türkiye’nin ilk ve yegâne nüfus sayımına göre kasaba görünümündeki bu başkentte yaşayan kişi sayısının 48.000 olduğu bilgisi yer alıyor.” Ancak o tarihte Ankara’nın toplam nüfusu 404.726 olarak belirlenmiş.