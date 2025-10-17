Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. İyilik Gemisi, El-Ariş Limanı'na ulaştı

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi için 14 Ekim Salı günü Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

"Akdeniz" adlı 17. "İyilik Gemisi", İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla denize açıldı.

Üç gün süren yolculuğun ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından gemi, Gazze'ye en yakın nokta olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı.