Türkiye’nin faili meçhul haritası çıkarıldı... 75 ilde 638 dosya yeniden açıldı

ADALET Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’, toplum vicdanında derin izler bırakan kasten öldürme ve kayıp şahıs dosyalarını yakından ve ‘farklı bir göz’le yeniden incelemeye aldı. Bu kapsamda yapılan ilk tespitlere göre, ülke çapında 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz süreci başlatıldı. Bu özel birim, kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye taşıyacak ve başsavcılıklarla yakından koordinasyonu sağlayacak.

49 VAKAYLA İZMİR BİRİNCİ

Bakanlığın verilerine göre inceleme kapsamına alınan dosya ve maktul sayılarında bazı iller yoğunluklarıyla dikkat çekiyor. Yapılan sıralamada İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile ilk sırada yer aldı. İzmir’i 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon izledi. Listenin devamında Giresun 29 dosya ve 32 maktul, Tokat 29 dosya ve 32 maktul, Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul ile dikkat çekerken, Malatya 24 dosya ve 24 maktul, Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul, Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul ile yüksek sayılara sahip öncelikli iller arasında yer aldı.

İSTANBUL VE ANKARA’DA 10’AR DOSYA

İlk 15’te yer alan Bursa’da 16 dosya ve 18 maktul, Düzce’de 16 dosya ve 18 maktul, Diyarbakır’da 17 dosya ve 18 maktul, Uşak’ta 15 dosya ve 17 maktul, Elazığ’da 15 dosya ve 15 maktul, Kütahya’da 15 dosya ve 15 maktul faili meçhul vakalar var. Bu dosyalar da öncelikli inceleme kapsamına alındı. Ankara ve İstanbul’da ise 10’ar kritik dosya için çalışma yürütülüyor.

İLK İŞ ROJİN VE RABİA NAZ...

- Adalet Bakanı Akın Gürlek, dairenin kuruluşunu duyurduğu sosyal medya paylaşımında şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, içindeki delile bakar. Faili meçhul suçların cezasız kalmaması ve toplum vicdanının rahatlatılması için bu yeni birimi ihdas ettik. Hedefimiz daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemini inşa etmektir.” Gürlek önceki gün de Edirne’de “Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz Vatan vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecek” demişti.

HER TAŞIN ALTI ARANIYOR

ARALARINDA dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturması hız kesmeden devam ediyor.

Kaybın cinayete evrilmesiyle talihsiz genç kızın cansız bedeninin bulunması için çalışmalar yürütülüyor. Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Tunceli’ye sevk edilen JAK ile JASAT ekipleri, daraltılmış baz verileri doğrultusunda belirlenen alanlarda yeraltı görüntüleme cihazları, mağara aramaları ve kadavra köpekleriyle arama yapıyor. Labrador ırkından seçilen köpeklerin, gelişmiş koku alma yetenekleri ve özel eğitimleri sayesinde yıllar önce kalmış insan kalıntılarını dahi tespit edebileceği belirtilirken; arama çalışmalarının elde edilecek bulgular doğrultusunda farklı noktalarda da sürdürülebileceği, çalışmaların 1 ay sürebileceği öğrenildi.

2 GÖZALTI DAHA

Önceki akşam saatlerinde de hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi İşlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., ‘delilleri yok etme ve gizleme’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.