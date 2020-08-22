Türkiye’nin enerjisini katlayan müjde: En büyük doğalgaz keşfi

OYUNLARIN NEDENİ ENERJİ KAVGALARI

“Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın gerçek anlamda tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Son yıllarda yaşananları düşünün, biz mazlumların ve mağdurların bulundukları yere giderken, birileri her şeyi bir kenara bırakıp, doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumda Libya’da karşılaştık. Biz Libyalı kardeşlerimizin çağrısıyla onları darbecilerden kurtarmanın mücadelesini verirken, birileri yine petrol sahalarının dibinde bitivermiştir. Doğu Akdeniz’de oynanan onca oyunun gerisinde de, enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır.

GÖRÜLMEMİŞ ZENGİNLİKTE

Hamdolsun biz önceliğimizi asla değiştirmedik. Hep önce insan dedik. Hep önce dostluk, kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Hep önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim bize, bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır. Çünkü artık bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var.

DERİN DENİZ SONDAJLARI

Aramada tamamen dışa bağımlıydık. Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda elimize 3-5 sayfalık rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların öyle kiralama veya benzeri yöntemlerle doğrudan milli kuruluşlarımızın aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık. Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışına girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini ülkemizin derin deniz arama filosuna kattık.

YERLİ VE MİLLİ İMKÂNLARLA

Dünya fiyatlarının bir hayli altında maliyetle ülkemize kazandırdığımız gemilerle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes aldırmayacakları ortadadır. Yerli ve milli imkânlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.

FETİH YILDÖNÜMÜNDE UĞURLAMIŞTIK

Sevincimizi hep birlikte yaşamak için şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı ‘Tuna 1’ kuyusundaki sondajında, hamdolsun 320 milyar metre küp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz’dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamdolsun neticeye de, keyfe de ulaşmış olduk. İstanbul’un fethinin yıldönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz, ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı.

SAKARYA SAHASINDA YENİ KEŞİFLER

Daha önce Tuna 1 diye adlandırılan bu alanı, ‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

KEŞİF SÖZÜ: BULANLAR ARAYANLARDIR

İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni’nin de yıl sonunda devreye girmesiyle, Akdeniz’deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, ‘Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır’. Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası’yla ‘Bismillah’ dedik. Allah’ın izniyle devamı da gelecek. Çünkü Sakarya saf çocuğu masum Anadolu’nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunda. Biz bu yolun divanesiyiz. İnşallah burada da neticeye ulaşacağız.

FATİH, YAVUZ, KANUNİ

Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih’in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerin arasına dahil olduk. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. Mülkiyetleri ülkemize ait olan 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipmanlarımız ve kendi personelimizle çalışmalarını yürütüyor. Erdoğan’ın konuşması sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Fatih sondaj gemisindeydi.

HEDEF 2023’TE MİLLETİMİZİN KULLANIMINA SUNMAK

Bu operasyonu tamamen milli imkânlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Ardından üretim konseptini belirleyip, inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla, adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesine almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk.

ENERJİDE İHRACATÇI OLANA KADAR DEVAM

Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Denizlerde ve karada daha çok arama yapıp neticeye ulaşarak, enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Türkiye artık hiçbir alanda birilerinin gölgesine sığınma ihtiyacı duymadan, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek güce, iradeye ve kaynağa sahiptir. Kimsenin hakkına, gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.

AB’YE: ZARARI SİZE OLUR

AB, Yunanistan’ı şımartıp üzerimize salarken, sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini, birliği ayakta tutan değerleri yıprattığını görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan, saçma sapan haritaların, yarın öbür gün en büyük zararı AB’ye vereceği unutulmamalıdır. Sırf Türkiye’ye zararı dokunuyor diye kendi müktesebatına aykırı işlere alet olmak, Yunanistan’ı kurtarmaz. Ama AB’nin zaten sorunlu olan itibarını iyice düşürür. Türkiye’nin bu konudaki kararlığını, gerektiğinde bedel ödeme ve ödetme azmini görmek istemeyenler, sahada da masada da cevaplarını alacaklardır."

EYÜP SULTAN’DA NAMAZ VE DUA

Seçim öncesinde ve sonrasında Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret edip dua eden Erdoğan, dünkü müjdeli haberi vermeden önce de cuma namazı için Eyüp Sultan Camii’ne gitti. Erdoğan namazın ardından Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.