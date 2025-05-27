Türkiye'nin en zehirlisi Tunceli'de ortaya çıktı! Tek bir ısırığı öldürüyor!

Haberin Devamı

Boyu bir buçuk metreyi aşan koca engerek, Tunceli merkeze bağlı Çıralı köyünde cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Tunceli’de doğa koruma görevlisi Murat Özel, vatandaşlardan doğanın zenginliği olan yaban hayvanlarına zarar vermemelerini istedi.

TEK ISIRIĞI BİR İNSANI ÖLDÜREBİLİYOR!

Doğa gezisinde denk geldiği yılanı rahatsız etmeden kısa süreliğine çeken Özel, daha sonra bölgeden ayrıldı. Doğada yaşayan her canlının bir işlevi olduğunu belirten Özel, vatandaşların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Özel,dedi.

Koca engerek yılanının tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor.