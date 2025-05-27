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Türkiye'nin en zehirlisi Tunceli'de ortaya çıktı! Tek bir ısırığı öldürüyor!

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#Koca Engerek#Yaban Hayvanları#Ölümcül Yılan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 16:20

Türkiye’nin en ölümcül ve en zehirli yılanı olarak bilinen koca engereği yılanı Tunceli'de ortaya çıktı. Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor.

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Boyu bir buçuk metreyi aşan koca engerek, Tunceli merkeze bağlı Çıralı köyünde cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Tunceli’de doğa koruma görevlisi Murat Özel, vatandaşlardan doğanın zenginliği olan yaban hayvanlarına zarar vermemelerini istedi.

TEK ISIRIĞI BİR İNSANI ÖLDÜREBİLİYOR!

Doğa gezisinde denk geldiği yılanı rahatsız etmeden kısa süreliğine çeken Özel, daha sonra bölgeden ayrıldı. Doğada yaşayan her canlının bir işlevi olduğunu belirten Özel, vatandaşların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Türkiyenin en zehirlisi Tuncelide ortaya çıktı Tek bir ısırığı öldürüyor
Özel, "Biz onların doğasına gidiyoruz. O nedenle onları rahatsız etmeden, ürkütmeden ve zarar vermeden dikkatli bir şekilde davranmalıyız" dedi.

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Koca engerek yılanının tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor.

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#Koca Engerek#Yaban Hayvanları#Ölümcül Yılan

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