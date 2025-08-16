×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı 'çıplak' kaldı! 'Bu manzaraya alışık değiliz, endişeliyiz'

Güncelleme Tarihi:

#Süphan Dağı#Bitlis#Kar Erimesi
Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı çıplak kaldı Bu manzaraya alışık değiliz, endişeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 16:40

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan ve yılın büyük bölümünde zirvesi karla kaplı kalan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, bu yıl kuraklık ve aşırı sıcaklardan zirvesindeki kar örtüsünü beklenenden çok daha erken eritti.

Haberin Devamı

Bitlis’in Adilcevaz sınırları içerisinde Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan ve yılın büyük bölümünde zirvesi karla kaplı kalan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, bu yıl kuraklık ve aşırı sıcaklardan nasibini aldı.

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı çıplak kaldı Bu manzaraya alışık değiliz, endişeliyiz

Bölgede etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Süphan Dağı’ın zirvesindeki kar örtüsünü beklenenden çok daha erken eritti.

Bölge halkı, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini daha yakından hissettiklerini belirtiyor. Süphan Dağı’nın her yıl Ağustos ayının sonlarına Eylül’ün ilk haftasına kadar karla kaplı olan zirvesinde bu yıl karın kalmadığı gözlemlendi.

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı çıplak kaldı Bu manzaraya alışık değiliz, endişeliyiz

"ÇIPLAK KALDI"

Haberin Devamı

Uzmanlar, bu durumun hem ekosistem hem de su kaynakları açısından tehlikeli sonuçlar uluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Murat İzol isimli vatandaş, "Çocukluğumuzdan beri Süphan Dağı’nın yaz ortasında bile bembeyaz olduğunu bilirdik. Şimdi ise neredeyse çıplak bir dağ görüntüsü var. Bu manzaraya alışık değiliz ve açıkçası endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süphan Dağı#Bitlis#Kar Erimesi

BAKMADAN GEÇME!