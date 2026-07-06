Türkiye’nin en yüksek noktasına çıktılar: Hava sıcaklığı eksi 20 derece!

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Yerli ve yabancı dağcılardan oluşan ekip, profesyonel dağ rehberi Resul Civaş eşliğinde gerçekleştirdiği tırmanışta, olumsuz hava şartlarına rağmen ilerleyişini sürdürdü. Saatler süren zorlu mücadelenin ardından ekip, Türkiye’nin 5 bin 137 metre rakımlı en yüksek zirvesine ulaşarak büyük sevinç yaşadı.