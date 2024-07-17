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Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesine tırmandılar... Zirvede 25 dağcı

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#Ağrı Dağı#Cilo Dağı#Reşko Zirvesi
Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesine tırmandılar... Zirvede 25 dağcı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

25 kişilik dağcı grup, Ağrı Dağı’ndan sonra Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkâri’deki 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı’nın Reşko Zirvesi’ne başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

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TÜRKİYE’nin farklı kentlerinden gelen dağcılar ile Ankara Tudost Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Hakkâri Cilo Dağcılık Kulübü rehberliğinde 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı’nın Reşko Zirvesi’ne tırmandı. 25 dağcının, kalınlığı 4 metreyi aşan kar kütlelerinin bulunduğu bölgede 12-14 Temmuz günlerinde yaptığı tırmanış, yaklaşık 16 saat sürdü. Bir gecelik kamp sonrası dönüşe geçen dağcılar, bölgeye büyük hayranlık duyduklarını söyledi. Dağcılara rehberlik eden Hacı Tansu, yaz aylarına girilmesi ile yüzlerce dağcının zirve yapmak üzere Hakkâri’ye geldiğini belirterek, “Ancak hava muhalefeti ve rota boyunca akarsu, kar, buz, kaya kulvarları ve Armanç Platosu’ndan sonraki Kılçık bölümü dağcıları oldukça zorluyor. Bu sebeple tırmanış yapanların büyük bölümü zirve yapamıyor, en fazla üç veya dört kişi zirveye ulaşabiliyor. Cilo Reşko Zirvesi’ne aynı gün altı ayrı grup tırmanış yapınca Kılçık bölgesi ve teknik kısımlarda yığılmalar oluşuyor. Hakkâri Cilo Dağcılık Kulübü 25 kişi ile zirve yaparak bütün dağcıların hedefine ulaşmalarını sağladı” dedi.

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Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesine tırmandılar... Zirvede 25 dağcı

Yüksekova’ya gösterilen ilginin her geçen gün arttığını da söyleyen Hacı Tansu, “Cilo Dağları bizim Himalayalarımızdır. Bölgenin güvenli hale gelmesi ve dağcıların rahat bir şekilde tırmanış yapabilmeleri Cilo Dağları’nın popülerliğini artırıyor. Yüksekova, Nepal olma yolundadır. Çünkü Cilo Dağları’nın en yüksek zirvesi olan Reşko Tepesi’nin klasik rotası Yüksekova üzerinden Serpel köyüne ve oradan da Horkedim Yaylası’na gider. Bu neden-le Yüksekova’nın cadde ve sokakları bölgeye gelen dağcılarla her geçen gün biraz daha renkleniyor” diye konuştu.

16 SAATTE ULAŞTILAR

- Kalınlığı 4 metreyi aşan kar kütlelerinin bulunduğu bölgede, 12-14 Temmuz günlerinde yapılan tırmanış yaklaşık 16 saat sürdü. 

Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesine tırmandılar... Zirvede 25 dağcı

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ENGELLERİ AŞTILAR

Hava muhalefeti, akarsu, kar, buz, kaya kulvarları ve Armanç Platosu’ndan sonraki Kılçık bölümü dağcıları oldukça zorladı.

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#Ağrı Dağı#Cilo Dağı#Reşko Zirvesi

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