×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'nin en yaşlı ustası! Evde duramıyor pazar günü bile çalışıyor: 'Meraktan eskisine bakarak yeniyi öğrendim'

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Türkiye'nin En Yaşlı Ustası#Şemsiye Tamircisi
Türkiyenin en yaşlı ustası Evde duramıyor pazar günü bile çalışıyor: Meraktan eskisine bakarak yeniyi öğrendim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 14:56

Türkiye’nin en yaşlı şemsiye tamircisi olarak bilinen 96 yaşındaki Dursun Yıldız, yaşına rağmen gözlük kullanmadan şemsiye tamir etmeye devam ediyor. Samsun’un Bedesten Çarşısı’nda 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapan Yıldız, pazar günleri dahil her gün dükkanında çalışıyor.

Haberin Devamı

Mesleğin Samsun’daki son temsilcisi olan 4 çocuk babası Yıldız, günde ortalama 5 şemsiye tamir ediyor.

Kış ve yağmurlu havalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldız, sadece bir Pazar gününü evde geçirdiğini ve o gün de sıkıldığını belirterek, "Çalışmadan duramıyorum. Pazar günleri bile geliyorum çünkü çalışmak istiyorum. Bana göre en iyi şey çalışmak" dedi.

Türkiyenin en yaşlı ustası Evde duramıyor pazar günü bile çalışıyor: Meraktan eskisine bakarak yeniyi öğrendim
İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN ÇALIŞMADAN DURAMIYOR

Bir pazar günü evde durduğunu ancak çalışmayınca çok sıkıldığını anlatan Yıldız, şunları söyledi:
"Kendimi methedemem, kendini övmek bence terbiyesizlik. 50 yıldır şemsiye tamir ediyorum. Öncesinde köy terzisiydim. Şemsiye tamirini bir ustadan öğrenmedim, meraktan eskisine bakarak yeniyi öğrendim. Çalışmak için hevesli olmak lazım. Evde duramıyorum, çalışmadan yapamıyorum. Çocuklarım çalışmamı istemiyor ama bana karışamazlar. İşimi yaparım, helalinden 3-5 kuruş neyse alırım."

Türkiyenin en yaşlı ustası Evde duramıyor pazar günü bile çalışıyor: Meraktan eskisine bakarak yeniyi öğrendim

BEDESTEN’İN SİMGESİ

Haberin Devamı

Samsunlu vatandaşlar tarafından Bedesten Çarşısı’nın simgesi olarak görülen Dursun Yıldız, şehrin tek şemsiye tamircisi olarak sonbahar ve kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Türkiye'nin En Yaşlı Ustası#Şemsiye Tamircisi

BAKMADAN GEÇME!