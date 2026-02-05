Türkiye'nin en uzun nehri: Adının rengine büründü

Güncelleme Tarihi:
Sivas, ocak ayı içerisinde son yılların en çok kar yağışı aldığı kış mevsimini yaşadı. Yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlıkları oluştu. Ancak geride kalan son bir hafta içerisinde karın yerini yağmur yağışlarına bırakması ve rüzgarların etkili olması ile arazide biriken kar örtüsü erimeye başladı.
RENGİ ADI GİBİ KIZILA BÜRÜNDÜ
Nehirde normal zamanlarda bahar aylarında görülen yüksek debi, şubat başında kendini gösterdi. Hem kar sularının erimesi hem de nehrin kollarından biri olan ve taşıdığı jips kayaçların etkisiyle kırmızı renk tonuyla dikkat çeken Fadlum Irmağı'nın da katılımıyla akıntının rengi yeniden kızıla döndü.
Karların erimeye devam etmesiyle nehrin geçtiği bölgelerde taşkın olabileceği uyarısı yapıldı. Kızılırmak Nehri'ndeki hem debi yüksekliği hem de suyun renginde yaşanan değişiklik havadan görüntülendi.