Türkiye'nin en uzun menzilli radarı ALP 300-G, artık TSK'da

ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için yerli ve milli olarak geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli radarı olan 'Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemleri'nin (ALP 300-G) teslimatı için ASELSAN Gölbaşı tesislerinde tören yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı. Bakan Güler, uluslararası ilişkilerde belirsizliklerin hakim olduğu, risk ve tehditlerin her geçen gün daha da arttığı bir süreci yaşadıklarını belirterek, "Yaşanan bu hassas gelişmeler, ülkelerin güvenlik ihtiyacını öncelikli hale getirmiştir. Bu nedenle stratejik bir coğrafyada yer alan ülkemizin, kendi güvenliğini sağlayabilmesi için, savunma sistemlerini kendi imkân ve kabiliyetleri ile üretmesi hayati önemi haizdir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler yerli ve millî savunma sanayimizi her ne pahasına olursa olsun geliştirmemiz gerektiğini bizlere göstermiştir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları stratejik vizyon, yüksek irade ve kararlı duruşları sayesinde, savunma sanayii alanında büyük projeler başlatılmış, devasa adımlar atılmıştır. Bunun neticesinde, birbirinden değerli firmalarımızın, hemen her platformda tasarlayıp ürettiği, sürekli olarak yenilerini geliştirdiği yerli ve millî savunma sanayii ürünleri, ordumuzun gücüne güç katmaktadır. Yerli ve milli üretime dayanan, böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığına katkı sunan savunma sanayimiz; teknoloji üretme ve transfer kapasitesinin yanında, ihracat performansıyla da ülke ekonomisine güç katmaktadır. Savunma sanayimiz artık; güçlü altyapısı, sürdürebilir ekosistemi geniş istihdam olanakları ve ürettiği birbirinden kritik projeler ile bölgesinde ve dünyada rol model durumundadır" dedi.

'RADAR SİSTEMLERİ HAYATİ ÖNEMDE'

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ettiklerini, Hürkuş, Hürjet, Gökbey ve KAAN'ın seri üretimine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Güler, son derece kritik bir proje olan taşınabilir erken ikaz radar sistemini, envantere kattıklarını ifade ederek, "Gelişen harp teknolojisi ile asimetrik risk ve tehditler, savunma ve güvenlik doktrinini sürekli değiştirmektedir. Dolayısıyla artık geleneksel askeri tedbirlerin yanı sıra en modern teknolojiye dayalı modern savunma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, tehditleri erkenden tespit edip algılayan ve karşı reaksiyon üreterek etkisiz hale getirebilen radar sistemlerinin varlığı, hayati öneme sahiptir. Özellikle erken ikaz radar sistemleri; uçaklar ve diğer hava hedeflerinden balistik füzelere kadar, geniş tehdit yelpazesini tespit edebilmekte ve menzilleri nispetinde etkisiz hale getirebilmekte, bu yönüyle de ülkeler için muazzam bir savunma imkanı sunmaktadırlar. Bunun bilinciyle, Türkiye olarak gerekli çalışmaları başlattık ve neticede Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ASELSAN, yıllardır büyük bir gayretle üzerinde çalışarak erken ikaz radar sistemini üretmeyi başardı" dedi.

Güler, yeni nesil radar sisteminin kendi klasmanında en donanımlı özellikleri bünyesinde barındırdığına dikkat çekerek, "Yüksek operasyon becerisine sahip bu radarımız çok yönlü tehditlerin, önceden tespit ve takibini hızlı bir şekilde yapacak. Böylece tehditlere karşı uzun menzilde etkin bir şekilde mukabele ederek ülkemizin savunma yeteneklerini büyük ölçüde artıracağız. Ayrıca personelimizin etraflıca bilgi sahibi olması, hızlı karar alarak icraata yönelmesi bakımından da radarımız, ordumuza önemli bir üstünlük sağlayacaktır" diye konuştu.

'HEPSİNDEN ÜSTÜN'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise 30 yıldır radar üretimi, radar teknolojisinin geliştirilmesi, tasarlanması, üretilmesi ve tabii ki bugün olduğu gibi envantere kazandırılması için çalıştıklarını söyleyerek, "Taşınabilir erken ihbar radar sistemimiz çok stratejik bir ürün. Bu stratejik ürünün özellikle yerli milli üretilmesi ve envantere kazandırılmasının ayrı bir huzuru var içimizde. Bugünkü radarımıza ALP 300-G ismini verdik. Bu radarın 500'e yakın kanal ile sayısal haberleşme yaptığını, sayısal verileri işleyebildiğini, 1 saniyede 81 DVD'nin içereceği bilgiyi işleme kabiliyetine sahip olduğunu ifade edersem, teknik olarak, teknolojik olarak ne kadar üstün bir mühendislik sanatı ürünü olduğunu ifade etmem için yeterli olduğunu değerlendiriyorum. Radar alanında 10 farklı ülkeye yaklaşık 40 farklı radar ihraç etmiş durumdayız. Hava kuvvetlerimizin kullanımında olan, diğer dost, müttefik veya dünyadaki diğer ülkelerin de kullanımlarında olan İtalyan üretimi, Fransız üretimi, Amerikan üretimi, çok farklı radarlar var. Bizlerin envanterlerinde de var. İşte bugün teslim ediyor olduğumuz bu radarımız, ALP 300-G'imiz gerek çözünürlük bakımından, gerek menzil bakımından, gerek doğruluk bakımından bunların hepsinden üstün" dedi.

'150 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPTIK'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da ASELSAN olarak, Türkiye'nin radar alanındaki temel bütün ihtiyaçlarını milli olarak karşılayabilir hale geldiklerini söyleyerek, "Geleceğin teknolojilerine de şimdiden hazırlık yapıyoruz. Örneğin TOBB Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile Quantum radarı geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Ambargolara karşı güçlü durmak ve katma değeri artırmak için, sistemlerimizin kritik alt bileşenlerini millileştiriyoruz. Şu anda AESA radarlarda kullanılan GAN çiplerimizin ve tüm alt bileşenlerimizin tasarım ve üretimini ASELSAN'da yapıyoruz. ASELSAN'ın daha yüksek miktarlarda ve daha hızlı seri üretim yapması için yatırımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, bu yerleşkemizde radar seri üretimiyle ilgili yeni bir tesisi faaliyete geçirdik. Bu yıl, radar üretim kapasitemizi zirveye taşımak için 150 milyon doları aşan büyük bir yatırımı daha başlattık" dedi.