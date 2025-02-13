Türkiye'nin en soğuk illerinden biri! Çok çarpıcı görüntü: Karga donarak öldü

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Hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar düştüğü bölgede, Erzurumlu vatandaş Murat Genç tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, normalde soğuklara dayanıklı ve göç etmeyen kuş türlerinden biri olan karganın soğuktan donarak hayatını kaybettiği görüldü. Şiddetli soğuk nedeniyle oturduğu yerde hareketsiz kalan kuşun trajik ölümü, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde kar yağışıyla birlikte daha da yumuşaması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sokak hayvanları için duyarlılık çağrısında bulunarak, yiyecek ve barınma imkanı sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.

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